Freitag: NDR Spendentelefon für Menschen in Not Stand: 14.12.2022 09:00 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt Spenden für Menschen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Viele Prominente am NDR Spendentelefon von 7-22 Uhr.

Am Freitag ist großer Spendentag beim NDR. Viele Prominente und NDR Mitarbeiter*innen nehmen von 7 Uhr bis 22 Uhr telefonisch Spenden entgegen.

Die kostenfreie Spendentelefonnummer: (08000) 63 70 07

Hand in Hand für Norddeutschland: Die NDR Benefizaktion unterstützt in diesem Jahr geflüchtete Menschen aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtigt sind. Partner von "Hand in Hand für Norddeutschland" ist ein Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden.

Das Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft lautet IBAN: DE90 201 205 200 500 600 700; Empfänger: Aktionsbündnis der Diakonie, Caritas und Tafel

Prominente am Spendentelefon

Welche Promis an diesem Tag Anrufe entgegennehmen, sehen Sie hier in alphabetischer Reihenfolge - mit einer ungefähren (!) Uhrzeit:

Thomas Adomeit , 17 - 19 Uhr

, 17 - 19 Uhr Daniela Behrens , 11.30 - 13 Uhr

, 11.30 - 13 Uhr Maike Bollow , 12 - 13 Uhr

, 12 - 13 Uhr Matthias Brodowy , 13 - 15 Uhr

, 13 - 15 Uhr Sven-Sören Christophersen , 13 - 15 Uhr

, 13 - 15 Uhr Dominik Decker , 10 - 11 Uhr

, 10 - 11 Uhr Friedhelm Feldkamp ,15 - 17 Uhr

,15 - 17 Uhr Christian Fleps , 10 - 11 Uhr

, 10 - 11 Uhr Thorsten Hapke , 13 - 14 Uhr

, 13 - 14 Uhr Thomas Hofer , 13 - 16 Uhr

, 13 - 16 Uhr Margot Käßmann , 12 - 13.30 Uhr

, 12 - 13.30 Uhr Nicolas Kiefer , 11 - 12 Uhr

, 11 - 12 Uhr Martin Kind , 10 - 11 Uhr

, 10 - 11 Uhr Steffen Krach , 8.30 - 9.30 Uhr

, 8.30 - 9.30 Uhr Jens Lehmann , 8 - 9.30 Uhr

, 8 - 9.30 Uhr Hans-Joachim Lenke , 14 - 15.30 Uhr

, 14 - 15.30 Uhr Olaf Lies , 18.30 - 20 Uhr

, 18.30 - 20 Uhr Andrea Lütke , 15 - 17 Uhr

, 15 - 17 Uhr Denise M'Baye , 18 - 19 Uhr

, 18 - 19 Uhr Klaus Meine , 12 - 13 Uhr

, 12 - 13 Uhr Rainer Müller-Brandes , 15.30 - 17.30

, 15.30 - 17.30 Hanna Naber , 10 - 11 Uhr

, 10 - 11 Uhr Belit Onay , 16 - 17 Uhr

, 16 - 17 Uhr Wiebke Osigus , 17 Uhr

, 17 Uhr Sascha Pierro , 10 - 11 Uhr

, 10 - 11 Uhr Boris Pistorius , 13.30 - 14.30 Uhr

, 13.30 - 14.30 Uhr Doris Schröder-Köpf , 10 - 11.30 Uhr

, 10 - 11.30 Uhr Wolfgang Semmet , 11 - 13 Uhr

, 11 - 13 Uhr Miriam Staudte , 11 - 12 Uhr

, 11 - 12 Uhr Ernst August von Hannover , 9 - 10 Uhr

, 9 - 10 Uhr Jekaterina Malyschewa von Hannover , 9 - 10 Uhr

, 9 - 10 Uhr Kathrin Wahlmann , 10 - 12 Uhr

, 10 - 12 Uhr Bettina Wulff, 10 - 11 Uhr

"NDR Talk Show Spezial": Ein Abend für die Benefizaktion

Ab 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein "NDR Talk Show Spezial". Es moderieren Bettina Tietjen und Johannes Wimmer (von 20:15 bis 21:45 Uhr) sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (von 22 bis 24 Uhr). Moderatorin Judith Rakers ist auch in diesem Jahr als "Hand in Hand"-Themenpatin dabei. Sie hat, begleitet von einem NDR Kamerateam, im ganzen Norden Projekte der diesjährigen Aktionspartner:innen der norddeutschen Tafeln, Caritas und Diakonie besucht.

Weitere Informationen NDR Talk Show Spezial: Hand in Hand für Norddeutschland Der Hauptspendentag der NDR Benefizaktion 2022 für durch den Ukraine-Krieg in Not geratene Menschen endet mit einer NDR Talk Show Spezial. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 16.12.2022 | 07:00 Uhr