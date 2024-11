Fakt oder Fake? Jugendliche erleben Journalismus Stand: 12.11.2024 15:34 Uhr Am Jugendmedientag besuchen wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler das NDR Landesfunkhaus in Hannover. Ihr Ziel ist es, eine eigene Nachrichtensendung zu produzieren.

von Jasmin Janosch

Welche Quellen nutzen die Journalistinnen und Journalisten im NDR eigentlich? Und wie können vertrauenswürdige Informationen erkannt werden? Diese und weitere Fragen sollen beim ARD Jugendmedientag geklärt werden. Im Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover lernen Jugendliche die Arbeit einer Nachrichtenredaktion kennen und tauschen sich mit Journalisten aus. Mit dabei sind zwei Klassen aus Hannover und eine aus Goslar. In verschiedenen Workshops produzieren sie eine eigene Sendung, von der Recherche der Informationen bis hin zum vertonten Text.

"Regionalität spielt für uns eine wichtige Rolle"

Theresa Möckel arbeitet vor allem als freie Autorin im Studio Göttingen und freut sich, hier über ihre Arbeit zu erzählen. Bei ihr sollen die Jugendlichen selber ins Machen kommen. Von der Nachricht bis zum fertigen Beitrag erarbeitet Möckel jeden Schritt mit einer neunten Klasse aus Hannover. "Es wichtig zu zeigen, mit welcher Sorgfalt Themen ausgewählt werden und warum manche Nachrichten in der Tagesschau gesendet werden, andere aber bei Hallo Niedersachsen."

Jugendliche schauen hinter die Kulissen

Martin Reckweg leitet bereits zum fünften Mal Workshops beim Jugendmedientag. "Es gibt eine Wissenskluft zwischen dem, was wir machen und dem, was Leute wissen. Für mich ist es wichtig, Brücken zu schlagen." Zwei zwölfte Klassen lernen mit ihm die Arbeitsweisen von Redaktionen und den Umgang mit Informationen kennen. Er möchte so die Lücke zwischen jungen Menschen und den Programmangeboten schließen.

Weitere Workshops im NDR

Nicht nur in Hannover, sondern auch in anderen Landesfunkhäusern gibt es zahlreiche Angebote. In Kiel geht es darum, wie aus einer Meldung ein Reel wird. In Hamburg können Schülerinnen und Schüler unter anderem hinter die Kulissen von NDR Info schauen und mit tagesschau-Presenter Felix Edeha die Tücken des News-Machens auf TikTok beleuchten.