Einer für Alle – 2.000 Euro für Euren Verein Stand: 05.02.2025 00:00 Uhr Helft eurem Verein: Jetzt bewerben und gewinnen! Ab 17. Februar verlosen wir täglich 2.000 Euro für einen Verein - zur Verfügung gestellt von LOTTO Niedersachsen.

Ein neuer Kühlschrank für das Vereinsheim, Notenständer für Euren Chor oder eine Hundedusche für den Tierschutzverein – wir unterstützen Euch! Vom 17. bis zum 28 Februar gibt es bei Hellwach um kurz nach 7 Uhr für Euren Verein 2.000 Euro zu gewinnen – zur Verfügung gestellt von LOTTO Niedersachsen.

Einer für alle: Jedes Vereinsmitglied kann sich für seinen Verein anmelden. Morgens um kurz nach 7 Uhr nennen wir einen Kandidaten, der dann schnell anrufen muss. Damit sind die 2.000 Euro für den Verein gewonnen. Meldet er sich nicht, verfällt der Gewinn.

Jetzt anmelden und einschalten!

Wir suchen Eure Projekte: Was fehlt in Eurem Verein? Ist der Schwimmunterricht wegen zu hoher Energiekosten in Gefahr? Müssen die Fußballtore mal wieder erneuert werden? Oder braucht Ihr Kostüme für die nächsten Auftritt im Theater? Bewerbt Euch jetzt und mit etwas Glück wird Euer Projekt Wirklichkeit.

Wir berichten über Euren Verein: Noch am gleichen Tag kommt ein NDR 1 Niedersachsen Reportage-Team bei Euch vorbei und übergibt den Scheck im Wert von 2.000 Euro. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

So funktioniert es Jedes Mitglied des Vereins kann mitspielen. Einfach das Bewerbungsformular vollständig ausfüllen.

Nach der Anmeldung erhaltet Ihr eine Mail mit der Telefonnummer ins Studio – unbedingt sofort einspeichern!

Ab dem 17. Februar wird um kurz nach 7 Uhr bei Hellwach eine Person für ihren Verein aufgerufen sich zu melden.

bei Hellwach eine Person für ihren Verein aufgerufen sich zu melden. Diese Person muss sofort den Hörer in die Hand nehmen und anrufen! Ihr habt maximal zwei Musiktitel Zeit.

Gewonnen? NDR 1 Niedersachsen kommt noch am gleichen Tag bei Euch vorbei um den Preis zu übergeben.

Aufgerufen wird werktags im Aktionszeitraum 17. bis 28. Februar. Im Anschluss geht es immer am ersten Montag im Monat weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 17.02.2025 | 07:10 Uhr