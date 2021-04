Sendedatum: 27.04.2021 16:10 Uhr Die Zukunft des Radverkehrs: Was wünschen Sie sich?

In Hamburg findet der 7. Nationale Radverkehrskongress statt. Zentrale Frage ist: Wie kann aus der Auto-Nation Deutschland eine Fahrrad-Nation werden? Um diesem Ziel näher zu kommen, sollen 1,46 Milliarden Euro bis 2023 für den Radverkehr in Deutschland zur Verfügung stehen. Wir möchten wissen: In welche Maßnahmen würden Sie das Geld investieren? Was muss sich Ihrer Meinung nach in der Verkehrsplanung und im Miteinander von Autofahrenden, Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern verbessern? Was wünschen Sie sich im Radverkehr und was nervt Sie am meisten? Wie könnten Lösungen aussehen? Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Weitere Informationen Radverkehrskongress in Hamburg: Scheuer stellt Pläne vor Rund 2.700 Teilnehmer diskutieren über die Zukunft des Radverkehrs. Auch der Bundesverkehrsminister ist dabei. mehr

