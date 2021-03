Die Suche nach dem Osterei mit Schorse Sendedatum: 22.02.2021 05:20 Uhr Schorse versteckt vom 22. März bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen. Erraten Sie in welcher Stadt das Ei versteckt ist und gewinnen Sie ein iPad!

Schorse unterstützt dieses Jahr den Osterhasen: Er ist irgendwo in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Wenn Sie erraten, in welcher Stadt oder in welcher Gemeinde das Ei versteckt ist, können Sie täglich ein Oster-Ei-Pad im Wert von 350 Euro gewinnen. Raten Sie mit!

Osterei-Suche: So funktioniert es

Ab 5 Uhr morgens gibt Schorse im Programm von NDR 1 Niedersachsen stündlich Hinweise zum gesuchten Ort. Besonderheiten des Ortes und Interviews mit prominenten Einwohnern bringen Sie am Radio auf die richtige Spur. Gegen 13.40 Uhr wird das Rätsel aufgelöst und die Gewinnerin oder der Gewinner des Apple iPads bekannt gegeben. Am nächsten Tag sucht Schorse dann ein neues Versteck und Sie können wieder mitraten.

Mitmachen und gewinnen!

Mitmachen ist ganz einfach: Tipps bei NDR 1 Niedersachsen hören, den gesuchten Ort erraten und die richtige Lösung auf den Anrufbeantworter sprechen - unter der Telefonnummer (0 8000) 300 300. Die Teilnahme ist jeden Tag von 5 Uhr bis 13 Uhr möglich, der Anruf ist kostenfrei. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein iPad im Wert von 350 Euro. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.02.2021 | 05:20 Uhr