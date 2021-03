Die Suche nach dem Osterei: Scheeßel Stand: 25.03.2021 13:40 Uhr Am 25. März war das Osterei in Scheeßel versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Donnerstag, 25. März ist der gesuchte Ort Scheeßel im Landkreis Rotenburg. Ein wirklich besonderer Ort, der einmal im Jahr sein Gesicht total verändert. 80.000 Menschen pilgern dann in die ruhige Gemeinde und machen sie zu einer Rockmetropole. Die Rede ist vom Hurricane Festival, der größten Party Niedersachsens. David Bowie war schon dabei genauso wie Chuck Berry oder Chicago. Aber auch deutsche Bands wie die Ärzte oder Rammstein. Die Veranstalter hoffen jetzt auf 2022, damit endlich wieder gemeinsam gefeiert, gecampt, und Livemusik gehört werden kann.

Oster-Ei-Pad geht an... Susi Bischoff aus Immensen.

