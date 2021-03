Die Suche nach dem Osterei: Pilsum Stand: 30.03.2021 13:40 Uhr Am 30. März war das Osterei in Pilsum versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Bis zum 1. April ist Schorse noch in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Dienstag, 30. März ist der gesuchte Ort Pilsum in der Gemeide Krummhörn. Der gemütliche ostfriesische Ort an der Nordsee mit dem rot-gelben Leuchtturm. Dieser wurde 1889 fertig gestellt und sieht ein bisschen aus, wie aus dem Spielzeugland. Das liegt neben den Farben auch an der Größe - er ist nämlich nur 15 Meter hoch. In Betrieb war der Pilsumer Leuchtturm nur bis 1919. Seitdem dient er als Filmkulisse in Otto Waalkes Kinofilmen oder auch für den Tatort. Außerdem ist er sehr beliebt für Trauungen mit Blick auf die Nordsee.

Oster-Ei-Pad geht an... Thomas Krogmann aus Garrel.

