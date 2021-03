Die Suche nach dem Osterei: Lengede Stand: 29.03.2021 13:40 Uhr Am 29. März war das Osterei in Lengede versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Bis zum 1. April ist Schorse noch in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Montag, 29. März ist der gesuchte Ort Lengede im Landkreis Peine. Der Ort ist schicksalshaft verbunden mit "Dem Wunder von Lengede". Nach einem Grubenunglück im Eisenerzbergwerk Lengede-Broistedt konnten 1963 elf Bergleute nach zwei Wochen Ungewissheit gerettet werden. Adolf Herbst ist der letzte Zeitzeuge, der das Grubenunglück überlebt hat. Im Gespräch mit Schorse erinnert er sich. Im Rathaus gibt es eine Daueraustellung, wo man sich über den Ablauf der Rettung informieren kann. Auch ausgestellt ist das original NDR-Mikrofon, das zu den Eingeschlossenen runtergelassen wurde und ein Nachbau der sogenannten Dahlbuschbombe. Ein Torpedoförmigs Rohr in dem die Kumpel aus 60 Meter Tiefe einer nach dem anderen ans Tageslicht befördert worden sind.

