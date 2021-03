Die Suche nach dem Osterei: Hameln Stand: 22.03.2021 13:40 Uhr Am 22. März war das Osterei in Hameln versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Montag, 22. März ist der gesuchte Ort die Sagenmetropole Hamelnim Weserbergland. Weltweit bekannt wurde Hameln durch die Rattenfängersage, die auf einer Überlieferung aus dem 13. Jahrhundert beruht. Der Sage nach hat im Mittelalter ein Rattenfänger die Stadt von einer Rattenplage befreit. Als die Brügerinnen und Bürger der Stadt den Mann nicht bezahlen wollten, hat er deren Kinder mit einer silbernen Zauberflöte entführt. Die Geschichte um den Rattenfänger von Hameln ist in der Stadt überall präsent. Es gibt Brunnen, Figuren, Freilichtspiele im Sommer und man kann mit dem Rattenfänger sogar die Stadt entdecken. Aber nicht nur die Sage lockt viele Menschen nach Hameln. Wunderschöne alte Häuser aus mehreren Jahrhunderten bringen nicht nur Architekturbegeisterte zum Staunen. Außerdem lädt die Weser zu Boots- und Schifffahrten ein und das Weserbergland zum Wandern und Radfahren. Nicht umsonst wird Hameln auch die Perle des Weserberglands genannt.

Oster-Ei-Pad geht an... Claudia Albrecht aus Ehra-Lessien.

Mitraten und gewinnen!

Bis zum 1. April fährt Schorse durch Niedersachsen und versteckt Ostereier. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein Oster-Ei-Pad im Wert von 350 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.03.2021 | 13:40 Uhr