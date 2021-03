Die Suche nach dem Osterei: Gorleben Stand: 23.03.2021 13:40 Uhr Am 23. März war das Osterei in Gorleben versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Dienstag, 23. März ist der gesuchte Ort Gorleben im Wendland an der Oberelbe. Gorlebenwar seit den 70ern oft in den Nachrichten. Der Salzstock Gorleben stand nämlich als Atommüllendlager bis September 2020 zur Diskussion. Seitdem sind die Pläne vom Tisch und das Endlager wird anderswo gesucht. Es ist Ruhe eingekehrt bei den Wendländern. Was bleibt sind nette Leute und eine sehr schöne Landschaft an der Elbe, in der man prima mit dem Fahrrad radeln kann. Einmal im Jahr, bei der Kulturellen Landpartie, öffnen die Anwohner in Gorleben und vielen anderen Orten im Wendland ihre Scheunen für Künstler und Kunsthandwerker. Bilder, Plastiken, Skulpturen, Schmuck und viele Vorführungen zusammen mit leckerem Essen und Trinken, locken dann viele Menschen von Himmelfahrt bis Pfingsten dorthin.

Oster-Ei-Pad geht an... Anna-Lena Dominikus aus Cuxhaven.

