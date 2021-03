Die Suche nach dem Osterei: Friedland Stand: 24.03.2021 13:40 Uhr Am 24. März war das Osterei in Friedland versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Mittwoch, 24. März ist der gesuchte Ort Friedland - ganz im Süden Niedersachsens im Dreiländereck mit Thüringen und Hessen. Die meisten kennen Friedland in Zusammenhang mit dem Grenzdurchgangslager. Für viele Geflüchtete war der Ort nach dem zweiten Weltkrieg die erste Adresse in der Heimat oder das Tor zur Freiheit nach der Flucht aus der DDR. Seit dem zweiten Weltkrieg haben mehr als vier Millionen Menschen das Grenzdurchgangslager Friedland passiert. Auch heute finden Geflüchtete aus aller Welt dort als Übergangsstelle eine Zuflucht. Das Museum Friedland im historischen Bahnhof erzählt die Geschichte von Migration nach Deutschland und ist auf alle Fälle ein Besuch wert.

Oster-Ei-Pad geht an... Uwe Birk aus Stadthagen.

Mitraten und gewinnen!

Bis zum 1. April fährt Schorse durch Niedersachsen und versteckt Ostereier. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein Oster-Ei-Pad im Wert von 350 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

