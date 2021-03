Die Suche nach dem Osterei: Damme Stand: 31.03.2021 13:40 Uhr Am 31. März war das Osterei in Damme versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Bis zum 1. April ist Schorse noch in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Mittwoch, 31. März ist der gesuchte Ort die Karnevalshochburg Damme. Einmal im Jahr feiern die Närrinnen und Narren der schönen Stadt im Landkreis Vechta ausgelassen - eine Woche vor allen anderen. Der Dammer Carneval hat eine lange Tradition und gehört zu den schönsten und größten Umzügen Norddeutschlands. Über 9.000 aktive Vereinsmitglieder beginnen bereits im Oktober damit einen fünf Kilometer langen Umzug mit 220 Gruppen und Wagen zu bauen. Neben dem Carneval laden die Dammer Berge und der nahegelegene Dümmer See Einheimische und Touristen zu ausgedehnten Radtouren oder Spaziergängen ein. Großartig ist auch die Dümmer Eiswette: Steiht er oder geiht er? Ein Prominenter Gast prüft Mitte Januar ob der Dümmer See zugefroren ist. In Damme kann man sich wirklich vernarren.

Oster-Ei-Pad geht an... Franz Bernd Meyer aus Damme.

NDR 1 Niedersachsen | 31.03.2021 | 13:40 Uhr