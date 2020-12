Sendedatum: 13.12.2020 09:20 Uhr Seelsorge-Telefon zur Weihnachtszeit: Wir hören Ihnen zu

Die Weihnachtszeit soll eigentlich eine schöne und besinnliche Zeit sein. Doch in Zeiten von Corona sind viele Menschen wegen der Kontaktbeschränkungen noch einsamer als sonst. Trost spendet in dieser schwierigen Zeit das NDR 1 Weihnachts-Seelsorge-Telefon, das die beiden großen Kirchen und der NDR anbieten: Evangelische und katholische Christen haben in der Weihnachtszeit ein offenes Ohr für Menschen, die sich allein fühlen und gern mit jemandem sprechen möchten.

Das NDR 1 Weihnachts-Seelsorge-Telefon ist vom 13. Dezember bis zum 1. Januar zwischen 14 und 20 Uhr täglich unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 - 111 20 17 erreichbar.

Ehrenamtliche verschenken Zeit

Knapp 54 Ehrenamtliche, darunter katholische Theologen, evangelische Pastorinnen und Pastoren, Lebensberater und ehrenamtliche Seelsorgerinnen, sind per Telefon erreichbar. "Es ist eine besondere Zeit, in der sehr viele Menschen Zuwendung brauchen, Seelsorge. Deswegen ist es gut, dass die Kirchen und der NDR wieder das Weihnachts-Seelsorge-Telefon anbieten", sagt Ludger Vielemeier, Hörfunkchef von NDR 1 Niedersachsen.

