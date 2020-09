Creedence Clearwater Revival (CCR) - "Bad Moon Rising"

Sendedatum: 27.05.2020 15:20 Uhr

C

1969 ist ein gutes Jahr für John Fogertys Band "Creedence Clearwater Revival". Mit dem Titel "Proud Mary" haben sie die internationalen Hitparaden gestürmt. Doch nun heißt es: nachlegen. John Fogerty muss den nächsten Hit schreiben, und der Musiker fühlt sich unter diesem Druck gar nicht wohl. Er hat aber schon eine Idee, wie das neue Lied klingen soll. Bleibt die Frage: Wovon soll der Text handeln? Zwei Jahre zuvor hat John Fogerty in sein Notizbuch die prägnante Textzeile "Bad Moon Rising" - "ein schlechter Mond geht auf - geschrieben. Das wäre doch was, denkt sich der Musiker. Und dabei kommt ihm ein alter Film in den Sinn. Im "Classic Rock Magazine" erinnert sich John Fogerty später: "Das war ein Schwarz-weiß-Film aus dem Jahr 1941 mit dem Titel 'Der Teufel und Daniel Webster', in der die Hauptfigur, die vom Glück verlassen wurde, den Teufel trifft und ihm ihre Seele verkauft. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Szene, in der ein Wirbelsturm wütet. Die Geschichte und besonders die Sturm- Szene waren so etwas wie die Keimzelle dieses Liedes."

Ein Lied über finstere Zeiten

John Fogerty schreibt einen Song, der finstere Zeiten heraufbeschwört - mit Überschwemmungen, Tornados und Erdbeben. Passt irgendwie nicht zu der munteren Melodie, aber in die stürmische Zeit. Martin Luther King und Robert F. Kennedy waren gerade ermordet worden, der Vietnam Krieg tobt. Trotzdem weiß John Fogerty nicht so recht, was er von "Bad Moon Rising" halten soll. "Ich dachte, der Song hat nicht die Klasse von "Proud Mary", und ich machte mir Sorgen, dass es mit uns schon wieder abwärts gehen würde." Der Rest der Band sieht das anders. In einem Schuppen auf dem Grundstück von Schlagzeuger Doug Clifford proben "Creedence Clearwater Revival" begeistert diesen Song und machen ihn zum nächsten großen Hit der Band.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 27.05.2020 | 15:20 Uhr