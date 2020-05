Stand: 09.05.2020 12:12 Uhr

Corona-Krise: Weil mit Entwicklung sehr zufrieden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine positive Zwischenbilanz zur Corona-Krise gezogen. "Wir haben in den vergangenen Wochen unglaublich viel geschafft", sagte Weil am Sonnabend bei einer Hörer-Fragestunde im Studio von NDR 1 Niedersachsen. Das sei vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die sich sehr vernünftig verhalten hätten. Aus diesem Grund sei es nun auch möglich, Schritt für Schritt in den Alltag zurückzukehren. "Wir müssen unter den Bedingungen von Corona eine neue Normalität schaffen", so der Ministerpräsident. "Der Schlusspfiff der Corona-Krise kommt aber erst, wenn es einen wirksamen Impfstoff gibt."

Fünf-Stufen-Plan ist "spielregelkonform"

Weil verteidigte den Fünf-Stufen-Plan, den die Landesregierung am vergangenen Montag vor den Bund-Länder-Gesprächen vorgestellt hatte. "Die Sicht hat sich aufgeklärt, deshalb ist jetzt eine mittelfristige Planung möglich", sagte er. "Es ist wichtig für die Menschen im Land, dass es einen vernünftigen, nachvollziehbaren Plan gibt. Daher haben wir unseren Vorschlag ganz bewusst als erstes Bundesland auf den Tisch gelegt." Das sei absolut "spielregelkonform" gewesen. Seit zwei Wochen verzeichneten die Behörden sehr niedrige Infektionszahlen. Auf dieser Grundlage sei es vertretbar, die Verhaltensregeln etwas zu lockern. Der Infektionsschutz habe aber weiter Priorität. Weil betonte aber, dass er keinerlei Ambitionen habe, der "Deutsche Lockerungsmeister" zu werden.

Besuchsverbot in Heimen sorgt für Tränen

Wie sehr die Krise viele Menschen belastet, wurde gleich bei der ersten Anruferin deutlich. Unter Tränen fragte eine Hörerin den Minister, wann Sie denn endlich wieder ihre Mutter in einem Seniorenheim besuchen dürfe. Weil sagte, dass dies derzeit eines der größten moralischen Probleme sei. Da die Hälfte der niedersächsischen Corona-Toten in Heimen verstorben sei, müsse man allerdings sehr vorsichtig sein. Die Landesregierung arbeitete derzeit mit den Trägern an Konzepten, um Besuche möglichst bald zu ermöglichen. Die Verhältnisse in den Heimen seien aber zum Beispiel aufgrund der baulichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich, betonte Weil. "Ich hoffe aber, dass hier schnell was passiert und Sie Ihre Mutter bald wieder sehen können."

Urlaubsbuchung noch mit Risiko behaftet

Ein weiteres Thema, das viele Hörer beschäftigt, ist die Frage nach dem Sommerurlaub. Er persönlich wünsche es sich auch, mit seiner Frau verreisen zu können, sagte Weil. Aktuell sei eine Buchung aber noch mit einem "Quantum Risiko" verbunden. Der Stufen-Plan sehe vor, dass zunächst Ferienwohnungen wieder belegt und Dauercamper an ihre Plätze zurückkehren können, da hier eine autarke Versorgung möglich sei. Ab Pfingsten würden dann aber auch die Hotels wieder mit deutlich eingeschränkten Kapazitäten an den Start gehen. "Dies ist ein gutes Beispiel für das schrittweise Vorgehen der Landesregierung", so Weil. Er freue sich für den niedersächsische Tourismus, dass es nun langsam wieder losgehe.

Kritik an Verhalten der Fleischindustrie

Mit deutlichen Worten kritisierte Weil den Umgang mit Beschäftigen in der Fleischindustrie. Es ärgere ihn, dass Unternehmen Mitarbeiter auch über Landesgrenzen hinweg hin und her schöben, um Corona-Auflagen zu umgehen. Diese Praxis werde so nicht weitergehen, kündigte der Ministerpräsident an. "Wir haben einen ganz besonderen Blick auf diese Branche." Ein Hörer hatte sich darüber beklagt, dass Werkvertragsarbeiter von Fleischbetrieben trotz Corona-Ausbrüchen auf Schlachthöfen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen häufig weiter in Mehrbettzimmern untergebracht würden.

