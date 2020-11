Sendedatum: 24.11.2020 05:00 Uhr Weihnachten: alles anders in diesem Jahr!

Noch ein Monat bis Heiligabend. Die Corona-Regeln für die Weihnachtsfeiertage stehen noch nicht fest, aber eins ist sicher: alles wird anders in diesem Jahr! Haben Sie für jedes mögliche Szenario schon einen Plan oder warten Sie noch ab? Was wird bei Ihnen auf jeden Fall anders sein als sonst? Und: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an Heiligabend denken? Bereitet Ihnen die Aussicht auf ein kleineres Weihnachtsfest Sorgen? Oder finden Sie es sogar gut Weihnachten mal ohne Familien- und Besuchsstress zu feiern?

Weitere Informationen Corona-Gipfel: Weihnachten im Fokus der Ministerpräsidenten Die Länder beraten die Linie für den Gipfel am Mittwoch. "Die Menschen sollen planen können", so Ministerpräsident Weil. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 24.11.2020 | 05:00 Uhr