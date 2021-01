Sendedatum: 12.01.2021 13:40 Uhr Was hielten Sie von einer Impfpflicht?

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben begonnen. Nun hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in mehreren Interviews gefordert, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nachzudenken, weil in der Berufsgruppe die Impfbereitschaft nicht hoch genug sei. Diese Forderung stößt auf breiten Widerstand. Derzeit gibt es keine Impfpflicht und es steht auch keine bevor. Dennoch möchten wir wissen: Was hielten Sie von einer Impfpflicht im Allgemeinen und im Besonderen für Pflegekräfte?

Weitere Informationen Coronavirus: Im Februar sollen Impfzentren starten Ein konkretes Start-Datum gibt es derzeit noch nicht. Ab 28. Januar sollen die ersten Termine vergeben werden. mehr

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Meinung.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Was hielten Sie von einer Impfpflicht?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 12.01.2021 | 13:40 Uhr