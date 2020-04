Sendedatum: 18.04.2020 10:00 Uhr

Corona-Krise: Ihre Fragen an Grant Hendrik Tonne

Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geeinigt. Für die Schulen in Niedersachsen heißt das konkret: Ab dem 27. April wird es schrittweise wieder Schulunterricht geben. Den Anfang machen die Abschlussklassen, ab 4. Mai soll es dann mit den nächstjüngeren Jahrgängen weitergehen. Zudem soll in den Kitas die bestehende Notbetreuung ausgeweitet werden. Einer Verschiebung des Sommerferien-Termins erteilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Sonnabend auf NDR 1 Niedersachsen eine Absage. "Ich finde, diese Debatte braucht momentan keiner", sagte Tonne.

Alle Schülerinnen und Schüler zurückholen

Tonne bestätigte, dass das Schulsystem in der besonderen Situation "auf Sicht" fahre. Dies gelte vollumfänglich für den Bildungsbereich, man sei davon abhängig, wie sich die Infektionslage entwickle. Das ausdrückliche Ziel sei es, alle Schülerinnen und Schüler in diesem Betreuungsjahr wieder in die Schulen zurückzuholen.

Blauer Brief? Größtmöglicher Spielraum!

Zur Frage einer Lehrerin, ob in diesem Monat noch die sogenannten "Aprilwarnungen" an betroffene Schülerinnen und Schüler verschickt werden müssten, plädierte der Minister für "mehr Flexibilität". Die ganz klare Botschaft des Ministeriums sei, dass Lehrkräfte bei den im Volksmund "blaue Briefe" genannten Warnmeldungen ihren Spielraum nutzen und alles berücksichtigen sollten, was den Schülerinnen und Schülern zugute käme.

