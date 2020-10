Chris Norman - "Midnight Lady"

Sendedatum: 21.10.2020 14:50 Uhr C

"Bei ihm lief sozusagen gar nichts mehr außer der Nase!", schrieb Dieter Bohlen in seiner 2002 erschienenen Biographie über Chris Norman. Aber Bohlen hatte eine Idee, wie er dem aus England stammenden Held seiner Jugend helfen konnte: Der "Tatort" sollte es richten. Dieter Bohlen wollte den Sonntags-Krimi sowieso mal ein bisschen musikalisch aufpeppen.

Mal eben "Midnight Lady" aufgenommen

Chris Norman sollte also im "Tatort" singen und erinnert sich: "Ich hatte ein Meeting in Hamburg mit dem Manager des Musikverlages, Götz Kiso. Der rief Dieter Bohlen an, der ja gleich um die Ecke wohnt. Und Dieter meinte: 'Halt ihn fest!' 20 Minuten später saß er im Auto. Dieter kam rein und sagte: 'Ich wollte Dich treffen und Hallo und bla bla bla'. Ein paar Tage später präsentierte er mir den Song 'Midnight Lady', den er für die TV-Serie 'Tatort' geschrieben hatte." Kurz darauf gingen die beiden ins Studio, um – mal eben! - "Midnight Lady" aufzunehmen. "Das war mein erstes richtiges Solo-Projekt!" erinnert sich Norman weiter "Ich habe 'Midnight Lady' dann in weniger als einer Stunde aufgenommen. Erst war ich mit ein paar Leuten beim Mittagessen, dann ging's in Studio und zum Nachmittagstee waren wir auch schon fertig."

"Midnight Lady" im Tatort

"Midnight Lady" war also schnell im Kasten. Und das Lied schaffte es tatsächlich in den "Tatort". Am 13. April 1986, zur besten Sendezeit, löste Tatort-Kommissar Horst Schimanski wie gewohnt Mordfälle und dazu liefen die sanften Klänge von Chris Norman. Der landete damit prompt auf Platz 1 der deutschen Hitparade. Sein bis heute größter Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.10.2020 | 14:50 Uhr