Sendedatum: 28.11.2020 12:50 Uhr "Bresk": Familienspiel mit Taktik

Zwei Würfel und der Ideenreichtum der 2 bis 5 Spieler bestimmen dieses Spiel. Der aktive Spieler würfelt und bestimmt dadurch, welche Buchstaben alle Spieler aufschreiben müssen, um daraus auf seinem Spielezettel kreativ Wörter zu bilden wie in einem Kreuzworträtsel – waagerecht und senkrecht. Von Anfang an ist Taktik gefragt. Denn zwischen den Wörtern, die sich aus den vorgegebenen Buchstaben zusammensetzen, muss ein Zwischenraum sein, sonst gibt es keine Punkte am Spielende für jeden Buchstaben eines Wortes.

Das Spiel macht auch jüngeren Kindern im Grundschulalter Spaß, wenn Erwachsene ihnen helfen oder sogar mit ihnen zusammen spielen.

Bresk auf einen Blick Für wen? 2 bis 5 Spieler Altersempfehlung ab 10 Jahre Wie lange? circa 30 Minuten Verlag Jumbo Spiele Preis circa 14 Euro

