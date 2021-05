Bob Dylan - "Blowin' In The Wind"

Sendedatum: 31.05.2021 11:20 Uhr B

Bob Dylan feiert am 24. Mai 2016 seinen 75. Geburtstag. Er zieht seit über einem halben Jahrhundert die Menschen mit seinen Liedern in den Bann. Und er weiß nicht nur einfache Musikfans zu begeistern, selbst Akademiker ziehen den Hut vor ihm. Gleich zwei Ehrendoktor-Titel hat Bob Dylan schon bekommen, einen davon von der renommierten Princeton Universität. Allerdings wohl nicht für seine Leistungen als Sänger.

Die Geschichter hinter dem Song

Es sind seine Texte, die seit den frühen 60er-Jahren die Menschen bewegen. Texte wie der von "Blowin' In The Wind", das zu seinen bekanntesten Liedern gehört. Bob Dylan schreibt den Text 1962, nachmittags in einer New Yorker Kneipe, während ein Freund auf der Gitarre die Melodie eines alten Gospelsongs dazu spielt. Mit diesem Lied beginnt Bob Dylans Aufstieg zum Idol der sogenannten Folk-Rock-Bewegung. Es folgen Lieder wie "Lay Lady Lay", "Knockin' On Heaven's Door" oder "Mr. Tambourine Man". Dylan wird zum Sprachrohr einer jungen Generation, die Angst vor dem Kalten Krieg hat und sich Sorgen um die Zukunft macht. Aus diesem Grund ernennt ihn die Princeton Universität am 9. Juni 1970 zum Ehrendoktor - da ist Dylan gerade mal 29 Jahre alt.

Bob Dylan wäre lieber ein ganz normaler Popstar geworden, aber dafür sind seine Liedtexte einfach zu tiefgründig. 2004 bekommt er in England einen weiteren Doktortitel, und auch heute noch zieht der Folksänger aus den USA die Menschen weltweit in seinen Bann.

