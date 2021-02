Stand: 15.02.2021 13:40 Uhr Berufe-Raten mit Schorse: Die Wasserbauerin

Drei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt Berufe vor, die erraten werden sollen. Am Montag, 15. Februar ist der fünfte gesuchte Beruf die Wasserbauerin. Schorse trifft sich in Wilhelmshaven mit Lara Ihmels. Sie ist Wasserbauerin beim Wasserstraßen und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee und erzählt Schorse, wie vielfältig ihr Beruf ist.

Mitraten und gewinnen!

Bis zum 26. Februar fährt Schorse durch Niedersachsen und stellt jeden Tag einen neuen Beruf vor, der erraten werden möchte. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein iPhone 12 im Wert von 750 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

