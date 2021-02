Stand: 25.02.2021 13:40 Uhr Berufe-Raten mit Schorse: Die Podologin

Drei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt Berufe vor, die erraten werden sollen. Am Donnerstag, 25. Februar, ist der dreizehnte gesuchte Beruf die Podologin. Schorse trifft sich mit Kerstin Lampe in Bockenem in der medizinischen Fußpflegepraxis. Von ihr lässt er sich einführen in die Geheimnisse ihres Berufes. Podologin Lampe erzählt unter anderem, warum es so wichtig ist, dass Füße gesund sind und warum sie gepflegt werden sollten. Schließlich spielen sie eine tragende Rolle in unser aller Leben.

Weitere Informationen 1 Min Im Gespräch mit Podologin Kerstin Lampe Der dreizehnte gesuchte Beruf ist die Podologin. Schorse hat Kerstin Lampe in der Fußpflegepraxis in Bockenem besucht. 1 Min

Mitraten und gewinnen!

Bis zum 26. Februar fährt Schorse durch Niedersachsen und stellt jeden Tag einen neuen Beruf vor, der erraten werden möchte. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein iPhone 12 im Wert von 750 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

iPhone-Gewinner Donnerstag, 25. Februar: Claudia Heinke aus Hildesheim

