Sendedatum: 24.06.2021 05:00 Uhr Bald sind Ferien: Steht Ihr Urlaub schon?

Es sind nur noch vier Wochen bis zu den Sommerferien. Durch die Lockerungen gibt es zum Glück wieder mehr Möglichkeiten, die schöne freie Zeit zu genießen. Was haben Sie in Ihrem Urlaub vor? Steht er denn schon? Und, wenn ja: Haben Sie schon gebucht? Soll es in die Ferne gehen oder bleiben Sie lieber noch im Lande? Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Nachricht.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Was haben Sie in Ihrem Urlaub vor?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 24.06.2021 | 05:00 Uhr