Sendedatum: 24.04.2021 06:10 Uhr Ausgangssperren: Ihre Meinung!

Ab heute tritt die sogenannte "Bundes-Notbremse" in Kraft - befristet bis zum 30. Juni. Sobald eine Kommune mindestens drei Tage in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 aufweist, greifen Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr. Davon betroffen sind ab heute 17 von 45 niedersächsischen Landkreisen und Großstädten. Wir möchten wissen: Was halten Sie von nächtlichen Ausgangssperren? Haben Sie in Ihrer Kommune schon Erfahrungen mit Ausgangssperren gemacht - wie waren diese? Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Übersicht der Landkreise und Städte mit Ausgangssperre ab Samstag, 24. April Cloppenburg, Delmenhorst, Emsland, Grafschaft Bentheim, Helmstedt, Nienburg, Oldenburg, Osnabrück, Peine, Schaumburg, Stade, Vechta und Wolfenbüttel, die Region Hannover sowie die Städte Osnabrück, Salzgitter und Wolfsburg.

Weitere Informationen Corona: Die "Bundes-Notbremse" und Niedersachsens Regeln Ministerpräsident Weil sieht in dem neuen Infektionsschutzgesetz Lockerungsmöglichkeiten statt Verschärfungen. mehr

