Stand: 11.05.2021 14:28 Uhr Tipps von NDR 1 Niedersachsen für Himmelfahrt

An Himmelfahrt hält das Programm von NDR 1 Niedersachsen viele Ausflugstipps für Sie bereit. Unsere Reporterinnen und Reporter sind in ganz Niedersachsen unterwegs und nehmen Sie mit auf einen Spaziergang am Deich bei St. Joostergroden, auf Spurensuche am Harzhorn und auf Radtouren an der Elbe, im Oldenburger Land und im Gartetal. Außerdem geht es ins Weserbergland, in die Lüneburger Heide und ins Künstlerdorf Fischerhude mit dem Diedrich-Speckmann-Weg.