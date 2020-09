Sendedatum: 14.09.2020 05:00 Uhr

Arne-Torben Voigts wird "Frühaufsteher"

Arne-Torben Voigts moderiert künftig auch das Frühmagazin Hellwach – im Wechsel mit Susanne Neuß und Andreas Kuhnt. Ab dem 21. September ist er ab 5 bis 10 Uhr morgens derjenige, der die Hörerinnen und Hörer aus dem Bett in den Tag begleitet. "Was gibt’s Schöneres, als schon morgens für die Niedersachsen da zu sein? Klar wird das Aufstehen knackig. Aber wenn ich das schaffe, dann doch alle anderen Niedersachsen wohl auch", freut sich Voigts auf seine neue Aufgabe.

Voigts besucht die Niedersachsen

Eine Woche vor seiner ersten Moderations-Woche bei Hellwach besucht Arne-Torben Voigts berufstätige Niedersachsen, die auch früh raus müssen und gewöhnt sich selbst an seine neue Rolle als "Frühaufsteher".

Vom 14. bis zum 18. September tourt der Moderator durch Niedersachsen und berichtet täglich live bei NDR 1 Niedersachsen, wo und wie Niedersachsen erwacht. Er besucht früh am Morgen einen Ziegenhof in Burgwedel-Wettmar, schaut einer Krankenpflegerin über die Schulter, fährt auf einen Großmarkt in Hannover, geht den Handwerkern auf einer Großbaustelle zur Hand oder lässt sich die Sortiermaschinen im Briefzentrum der Deutschen Post in Braunschweig erklären.

Von 5 bis 10 Uhr zu hören in Hellwach bei NDR 1 Niedersachsen. Am Abend zeigt Hallo Niedersachsen ab 19.30 Uhr die Stationen im NDR Fernsehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hellwach | 14.09.2020 | 05:00 Uhr