Animals - "House Of The Rising Sun"

Am 18. Mai 1964 wurde ein Meilenstein der Popmusik auf Platte gebracht: Die Animals nahmen den alten Blues-Klassiker "House Of The Rising Sun" auf. Der Song wurde zum Welthit. Seitdem hat jeder Lagerfeuer-Gitarrist, der was auf sich hält, dieses Lied im Repertoire. Das Lied hat seine Wurzeln im England des 16. Jahrhunderts. Später gelangte es in die USA, bekam dort einen neuen Text und wurde zum Blues-Klassiker. Erzählt wird darin die Leidensgeschichte eines Mädchens, das als Prostituierte in einem Bordell arbeiten muss - in einem "House Of The Rising Sun", einem "Haus der aufgehenden Sonne". So wurden im 19. Jahrhundert die Freudenhäuser in der Vergnügungsmetropole New Orleans genannt.

Seichte Version von The Animals

Nina Simone gehörte zu den ersten Stars der Blues-Musik, die diesen Song auf Platte brachten. Und ihre Version war es auch, die im fernen England die junge Beat-Gruppe "The Animals" aufhorchen ließ. Das Lied war wie gemacht für die Band um den/ndr1niedersachsen/burdon100_v-contentxl.jpgSänger Eric Burdon, der sagt: "Der Blues ist ein alter Freund von mir, mit dem ich geboren und aufgewachsen bin. Wenn ich singe, ist es immer Blues - ich kann nichts dagegen tun." Im Mai 1964 schließlich brachten sie das Lied selbst auf Platte - in einer langsameren Version und mit einem entschärften Text, denn die Wehklagen einer Prostituierten hätten damals nicht den Weg ins Radio gefunden. Die Animals sangen stattdessen von einem jungen Mann, der im "House Of The Rising Sun" sein Geld durchgebracht hatte.

Platz 1 für The Animals

Die Aufnahme in einem kleinen Londoner Tonstudio - gleich morgens um acht - soll nur 15 Minuten gedauert haben. Die Studiomiete betrug deshalb gerade mal vier Pfund, das sind nach heutigem Umrechnungskurs knapp fünf Euro. Wenige Wochen später standen die Animals mit ihrer Version von "House Of The Rising Sun" unter anderem in ihrer Heimat Großbritannien auf Platz 1 und auch in den USA - im Mutterland des Blues.

