"Allegra": Kartenspiel mit überraschenden Elementen

Dieses Karten-Legespiel ist wirklich neu, obwohl es an bereits bekannte Vorläufer wie Skyjo oder Hilo erinnert. Bei dieser Variante müssen die Spieler jedoch nicht nur ihre eigenen zwölf Karten im Auge behalten, sondern auch drei Außenkarten des linken Spielnachbarn. Nicht einfach, denn anfangs sind alle Karten verdeckt.

Ziel: Die wichtigsten Punkte

Darauf sind Werte von 11 bis minus eins gedruckt. Ziel ist es, am Ende des Spieles die wenigsten Punkte zu zählen. Niedrige Werte sind gefragt. Oder am allerbesten drei gleiche Zahlen in einer Reihe sammeln – und komplett ablegen. Der Glücksfaktor ist hoch, niemand weiß, was man zieht oder aufdeckt. Aber Taktik ist auch gefragt. Denn Karten können auch vom Mitspieler erklopft werden.

"Allegra" auf einen Blick Für wen? 2 bis 6 Spieler Altersempfehlung ab 8 Jahre Wie lange? 30 Minuten Verlag Drei Hasen in der Abendsonne Preis 15 Euro

