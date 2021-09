A2-Sanierung: Arbeiten bei Helmstedt haben begonnen Stand: 10.09.2021 18:31 Uhr Auf der A2 bei Helmstedt ist eine Großbaustelle eingerichtet worden. In Fahrtrichtung Hannover wird in zehn Tagen auf einem Abschnitt von fünf Kilometern die Fahrbahn erneuert.

Die Bauarbeiten sind nach Angaben der zuständigen Autobahngesellschaft des Bundes in einem 24-Stunden-Betrieb geplant. Die Fahrbahn nach Hannover ist seit Freitag um 18 Uhr bis einschließlich Sonntag, 19. September, um 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum auf die Gegenfahrbahn umgelenkt. Sowohl in Fahrtrichtung Hannover als auch nach Berlin sollen jeweils zwei Spuren verfügbar sein.

Behinderung auch durch gesperrte Anschlussstellen

Den Verkehr großräumig über ein umliegendes Autobahnnetz umzuleiten, wie es im Sommer im Großraum Hannover gemacht wurde, sei in diesem Abschnitt nicht möglich, hieß es. Die Anschlussstellen Rennau und Helmstedt-West werden während der Bauphase in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Anschlussstellen Helmstedt-Zentrum und Königslutter zu nutzen.

LED-Warnschilder sollen Gefahren anzeigen

Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt begrüßt, dass mobile LED-Warnschilder frühzeitig auf die Baustelle hinweisen sollen. Das minimiere das Risiko von Unfällen und weise auf die Staugefahr hin, so eine Sprecherin. Sie betonte, dass die Sicherheit bei solchen Baumaßnahmen, bei denen der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geschwenkt werde, an erster Stelle stehen müsse. Sie rief alle Verkehrsteilnehmenden dazu auf, aufmerksam und vorsichtig zu fahren - besonders wegen des hohen Lkw-Aufkommens auf der A2.

