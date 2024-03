Wetter zu Ostern: Wolken, Schauer und Gewitter erwartet Stand: 31.03.2024 18:03 Uhr Viele Wolken - und nun auch Gewitter: Das Osterwochenende im Norden klingt trüb und regnerisch aus. Am Ostermontag werden Schauer erwartet, später soll es sogar stürmisch werden.

Von Südwesten her sich soll sich laut Prognose ein Regengebiet im Laufe des Tages ausbreiten. Dabei sind nach Angaben des DWD mitunter kräftige Schauer und örtlich auch Gewitter möglich. In betroffenen Regionen soll auch der Wind auffrischen - starke bis stürmische Böen sind dort möglich. Der sich am Wochenende in Teilen Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns ausgebreitete Saharastaub sollte dagegen im Verlauf des Sonntags verschwinden. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 Grad (Fehrmarn) und 18 Grad in Penkum (Mecklenburg-Vorpommern).

Wind soll am Dienstag weiter auffrischen

Auch am Dienstag soll es bedeckt und regnerisch bleiben. Zudem soll der Wind weiter auffrischen -- es soll stürmisch werden. Bereits am Sonntag war es merklich kühler geworden. Am Karsamstag zwar zwischenzeitlich T-Shirt-Wetter angesagt - in einigen Regionen wurden bis zu 22 Grad erreicht.

Historie: Osterwetter bietet meist von allem etwas

Grundsätzlich hat sich das Osterwetter in der Vergangenheit schon immer sehr verschieden gezeigt: Von Dauerregen über heftige Gewitter, Sturm und Schneefall bis hin zu fast hochsommerlichen Temperaturen war alles dabei. Grund dafür ist vor allem der schwankende kalendarische Ostertermin - der immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt. Frühester Ostersonntag ist demnach der 22. März, der späteste der 25. April.

So hatte beispielsweise Hamburg laut dem Wetterkanal von Jörg Kachelmann 1952 (13. April) mit 26 Grad den bislang wärmsten Ostersonntag seiner Geschichte, 1964 (29. März) mit lediglich 2 Grad den kältesten. Warnemünde verzeichnete laut mv-wetter.com am Ostermontag 2008 (24. März) -2 Grad, 2018 lagen an Ostersonntag (1. April) 15 Zentimeter Schnee.

