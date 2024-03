Wetter zu Ostern: Sonntag deutlich kühler als Karsamstag Stand: 30.03.2024 19:10 Uhr Wolken, Sonne, Regen: Das Wetter an Ostern ist in Norddeutschland vor allem wechselhaft. Am Ostersonntag wird es vielerorts stark bewölkt und deutlich kühler als am Karsamstag.

Über den Norden zog am Karsamstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Der Wetterdienst sprach von "ungewöhnlich milden" Temperaturen, stellenweise wurden bis zu 22 Grad erreicht. Am Sonntag wird es nach Prognosen des NDR Wetterexperten Stefan Kreibohm dann "allgemein ganz nett. Sonne und Wolken wechseln sich ab". Voraussichtlich bleibt es auch dann überwiegend trocken - Schauer sind aber möglich. Vor allem in Südniedersachsen soll es länger freundlich bleiben. Am Sonntag und Montag erreicht dann in den westlichen Landesteilen der Saharastaub Niedersachsen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Folge, so der DWD, ist ein orange-braun getrübter Himmel, und das noch bis Montag.

Montag wird das Wetter eher unbeständig

Am Montag ziehe dann ein kleines Tief über den Norden, mit Wolken, Regenfällen, die auch mal kräftig sein können. "Davon ist dann wahrscheinlich vor allem Niedersachsen betroffen, vielleicht auch Hamburg und Westmecklenburg. Und es kühlt allgemein wieder etwas ab", sagte Kreibohm weiter.

Historie: Osterwetter bietet meist von allem etwas

Grundsätzlich hat sich das Osterwetter in der Vergangenheit schon immer sehr verschieden gezeigt: Von Dauerregen über heftige Gewitter, Sturm und Schneefall bis hin zu fast hochsommerlichen Temperaturen war alles dabei. Grund dafür ist vor allem der schwankende kalendarische Ostertermin - der immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt. Frühester Ostersonntag ist demnach der 22. März, der späteste der 25. April.

So hatte beispielsweise Hamburg laut dem Wetterkanal von Jörg Kachelmann 1952 (13. April) mit 26 Grad den bislang wärmsten Ostersonntag seiner Geschichte, 1964 (29. März) mit lediglich 2 Grad den kältesten. Warnemünde verzeichnete laut mv-wetter.com am Ostermontag 2008 (24. März) -2 Grad, 2018 lagen an Ostersonntag (1. April) 15 Zentimeter Schnee.

