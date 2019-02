Stand: 27.02.2019 17:26 Uhr

Winter-Bilanz: Sehr sonnig und viel zu mild

Reichlich Sonnenschein und erheblich zu mild: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eine vorläufige Bilanz des Winters 2018/2019 gezogen. Am mildesten war es mit einer Durchschnittstemperatur von 4,5 Grad Celsius in Bremen, gefolgt von Hamburg (4,3 Grad). Deutschlandweit lag die Temperatur mit 2,8 Grad um 2,6 Grad über dem langjährigen Mittel. Im Vergleich zu den Jahren 1981 bis 2010 betrug die Abweichung plus 1,9 Grad. "Damit landete auch der Winter 2018/19 mit unter den wärmsten seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881", bilanziert der Wetterdienst. Besonders der Februar war deutlich zu warm: Die Durchschnittstemperatur lag mit 3,9 Grad um immerhin 3,5 Grad über dem langjährigen Mittel.

Das Frühlingswetter macht eine Pause NDR//Aktuell - 27.02.2019 14:00 Uhr Das Hochdruckgebiet "Frauke" zieht weiter, dichte Wolken breiten sich aus und es wird deutlich kühler. In der Nacht zu Sonntag wird es richtig ungemütlich, ein Sturmtief zieht auf.







Milder Dezember, nasskalter Januar, sonniger Februar

Gab es im Dezember relativ milde Temperaturen mit viel Niederschlag, zeigte sich der Januar eher nasskalt. Im Februar sorgten dann eine Reihe von Hochdruckgebieten für außergewöhnlich viel Sonnenschein und große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. "Zusammengefasst fiel der Winter bei einer insgesamt positiven Niederschlagsbilanz und einem deutlichen Sonnenscheinüberschuss erheblich zu mild aus", berichtet der DWD. Der Februar ist bereits der elfte überdurchschnittlich warme Monat in Folge.

175 Sonnenstunden in Niedersachsen

In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur von Dezember bis Februar mit 4,1 Grad deutlich über dem langjährigen Mittel für das Bundesland, das bei 1,2 Grad liegt. 185 Sonnenstunden wurden gezählt. Das waren zwar deutlich mehr als im langjährigen Mittel (135 Stunden), aber weniger als bundesweit (200 Sonnenstunden). Mit 190 Litern pro Quadatmeter fiel mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel (177 Liter).

Vor allem der Februar war mit 5,2 Grad außerordentlich warm. Die Sonne schien fast 115 Stunden, es fielen nur 25 Liter Regen pro Quadratmeter.