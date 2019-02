Stand: 24.02.2019 21:58 Uhr

Wetter bleibt sehr mild - Rekorde könnten fallen

Nach Hoch "Dorit", das am vergangenen Wochenende für Frühlingsgefühle und Temperaturen bis zu 16 Grad sorgte, können sich die Norddeutschen über ein neues Hoch freuen: "Frauke" hat am Wochenende erneut milde Temperaturen, blauen Himmel und viel Sonnenschein in den Norden gebracht. Und das soll auch in den kommenden Tagen so bleiben. Allerdings sind die Nächte noch ziemlich frostig.

Sonnen-Sonntag lockt die Hamburger ins Freie Hamburg Journal - 24.02.2019 19:30 Uhr Bei strahlender Sonne und Temperaturen um 14 Grad nutzten zahlreiche Hamburger die Gelegenheit für einen ausgiebigen Spaziergang - sodass es an der Alster ziemlich eng wurde.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bis zu 16 Grad am Montag - und es wird noch wärmer

Das frühlingshafte Wetter steigert sich noch mal zum Wochenbeginn: Am Montag liegen die Höchstwerte im Norden bei bis zu 16 Grad, am Dienstag werden im Südwesten Niedersachsens örtlich 17 Grad erwartet. Am Mittwoch könnten dort sogar 19 Grad erreicht werden. Die ganzen Tage über soll es trocken bleiben.

Februarrekorde könnten purzeln

"Das Wetter ist aus Sicht eines Vorhersagemeteorologen weiter recht langweilig", sagte Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. "Bis auf den nächtlichen Frost und das Zählen der Sonnenstunden bleibt zumindest in Mitteleuropa nicht viel." Für den Klimafachmann sehe es schon ein wenig anders aus. "Denn in den nächsten Tagen nähert sich die Temperatur an die 20-Grad-Marke an und lässt Februarrekorde in Reichweite kommen." Zudem könnten zahlreiche Sonnenrekorde für den Spätwintermonat purzeln.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Starker Pollenflug erwartet

Einen erneuten Schub wird das milde Wetter für die Pflanzenwelt bringen - und damit Probleme für Allergiker. Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Dienstleister wetter.net rechnet von heute an mit einem starken Pollenflug von Hasel und Erle, dazu kämen die ersten Pappelpollen. Derzeit sorgen Hasel und Erle im Norden bereits für eine geringe bis mittlere Belastung.

Februar ist zu mild und zu trocken

Nicht nur gefühlt, sondern auch der Statistik zufolge ist der Februar bisher ungewöhnlich mild: In Hamburg lagen die Februar-Temperaturen laut Jung bisher um 4,1 Grad über dem langjährigen Mittel, das die Jahre 1961 bis 1990 umfasst. In Schleswig und Hannover war es 4,2 Grad, in Greifswald sogar 4,8 Grad wärmer als im langjährigen Mittel - die Werte der kommenden Tage noch nicht mitgerechnet. Dazu kommt regionale Trockenheit: Während in Schleswig bereits die für einen Februar normale Regenmenge erreicht wurde, fiel mit sieben Litern Regen pro Quadratmeter in Hannover rund 20 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Aus Sicht von Karsten Kürbis vom DWD könnte es schon bald zu Problemen wie etwa Waldbränden kommen, wenn Regen weiterhin ausbleibt: "Die Trockenheit vom vergangenen Jahr sitzt noch in den Böden."

Weitere Informationen Sonniger Harz: Blauer Himmel und weite Sicht 90 Kilometer Fernblick, viel Sonne und Temperaturen um zwölf Grad: Der Sonntag hat sich in Niedersachsen schon einmal von einer frühlingshaften Seite gezeigt. mehr

Kein Kälteeinbruch in Sicht

Zumindest in den nächsten Tagen bleibt es erst mal trocken. Auch ein Kälteeinbruch ist derzeit nicht in Sicht: Bis Anfang März erwarten die Meteorologen weiterhin mildes, vorfrühlingshaftes Wetter. Das heiße aber nicht, dass es danach nicht noch einen Kälteeinbruch geben könnte.

Im Oberharz noch Wintersport möglich

Während überall im Norden Vorfrühling herrscht, ist im Oberharz weiterhin Wintersport möglich. Zumindest auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage sind nach wie vor die meisten Abfahrtspisten geöffnet. "Weil die Temperaturen voraussichtlich noch einmal deutlich unter den Gefrierpunkt sinken werden, können wir wahrscheinlich sogar noch einmal Kunstschnee machen", sagte ein Sprecher der Seilbahngesellschaft. Auf den Pisten liege aber auch so teilweise noch rund ein Meter Schnee. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes gibt es vereinzelt noch Langlauf-Möglichkeiten. Doch laut DWD könnte es mit dem Skifahren im Harz bald vorbei sein. Die Schneedecke im Harz werde dünner - und mit Neuschnee sei nicht zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 22.02.2019 | 14:00 Uhr