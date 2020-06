Stand: 26.06.2020 07:11 Uhr - NDR Info

Ferienstart: Wo die Staugefahr besonders hoch ist

Der ADAC ist sich sicher: Mit dem Beginn der Urlaubszeit wird es auf den viel befahrenen Autobahnen im Norden wieder zu Staus kommen. Besonders kritisch wird es voraussichtlich heute vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein, wenn auch noch viele Pendler unterwegs sind. "Wer als Autofahrer den Freitag bis in den Abend hinein meidet, der hat schon viel gewonnen", sagte Hans Pieper vom ADAC Hansa im Gespräch mit NDR.de. Auch am Sonnabend und am Sonntag sei mit erhöhtem Reiseaufkommen durch Wochenendausflügler auf den Autobahnen zu rechnen. "Für alle, die am Sonnabend losfahren wollen, gilt unser Tipp, möglichst früh am Morgen zu starten."

Schulferien in sechs Bundesländern

Hamburg hatte am Mittwoch seinen letzten Schultag, Schleswig-Holstein folgt am Freitag. Auch in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern laufen die Ferien bereits seit Montag. In Richtung Meer oder in den Süden werden laut ADAC aber auch viele Auto-Urlauber aus Skandinavien unterwegs sein, vor allem aus Dänemark, wo in der kommenden Woche ebenfalls kein Schulunterricht mehr stattfindet.

ADAC: Urlaub mit dem Auto statt per Flugzeug

Der ADAC geht davon aus, dass als Folge der Corona-Krise in diesem Sommer deutlich mehr Deutsche Autourlaub im eigenen Land beziehungsweise in angrenzenden Nachbarländern machen werden - und weniger auf Auslandsreisen mit dem Flugzeug setzen. Ob die Straßen noch stärker belastet sind als in den Vorjahren, ist für die Verkehrsexperten aber fraglich. Denn etliche Deutsche dürften sich in ihrem Urlaub mit Tagesausflügen und spontanen Kurztrips begnügen.

In Richtung Küste wird es voll

Zu den besonders staugefährdeten Straßen im Norden zählen nach Einschätzung des ADAC alle Fernstraßen zur Nordsee oder Ostsee. Dazu gehöre auch die A7 zwischen Hannover und Hamburg und weiter in Richtung Flensburg. Aber auch auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg sowie im weiteren Verlauf bis nach Puttgarden sei zu den Stoßzeiten mit langen Staus zu rechnen. Viele Urlauber werden wohl auch die A24 zwischen Hamburg und Berlin nutzen. Generell müssen Autofahrer und Autofahrerinnen im Großraum Hamburg mit Behinderungen rechnen. Zumal eine Baustelle südlich des Elbtunnels bei Waltershof für einen zusätzlichen Engpass sorgt.



Auf der A1 könnte die Baustelle bei Lübeck zu längeren Staus führen - vor allem in Richtung Küste. Und an den Grenzen zu Dänemark ist mit Wartezeiten durch intensive Personen-Kontrollen im Zuge der Corona-Bestimmungen zu rechnen.

A7 am Wochenende Richtung Süden gesperrt

Zudem wird am Sonnabend ab 14 Uhr die A7 zwischen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Süden bis Montagmorgen für Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Die Planer setzen darauf, dass der Reiseverkehr am Wochenende vor allem in Richtung Küsten und Dänemark fließen wird. Dies ist ungehindert möglich.

