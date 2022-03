Polarlichter und Saharastaub: Welche Wetterphänomene SH erwartet Stand: 16.03.2022 12:49 Uhr Gleich zwei Wetterphänomene treten dieser Tage in Europa auf: Polarlichter und Saharastaub in der Atmosphäre. Unser Meteorologe verrät, was da genau passiert und was Schleswig-Holstein davon abbekommt.

Es ist der Traum vieler Menschen, einmal im Leben Polarlichter zu sehen. Mit ein bisschen Glück müssen die Menschen in Schleswig-Holstein gar nicht mal weit reisen, um das Himmelsspektakel zu erleben. Zuletzt waren die bunten Schleier des Polarlichts am Sonntagabend auch bei uns zu beobachten. Viele haben das Naturschauspiel allerdings verpasst und fragen sich nun: Wann kann ich wieder Polarlichter in SH erleben?

Videos 1 Min Polarlichter im Zeitraffer Tolles Farbenspiel am Bülker Leuchtturm - am Sonntagabend eingefangen von NDR Schleswig-Holstein Nutzer Carsten Jonas. 1 Min

Polarlichter sind schwer vorherzusagen

Das Leuchten am Nachthimmel entsteht durch einen Energieaustausch, wenn Elektronen der Sonne auf die Atmosphäre der Erde treffen. Dafür müssen sie erst einmal ins Weltall gelangen und in Richtung Erde fliegen. Laut NDR-Wetterexperte Sebastian Wache sind Polarlichter deshalb schwer vorherzusagen. "Das hängt immer davon ab, wie die Ausbrüche der Sonnenwinde stattfinden. Wann da etwas passiert, ist ähnlich wie mit einem Vulkanausbruch: Es lässt sich nicht wirklich vorhersagen", sagt der Meteorologe.

Im Fall der Fälle muss es bei uns nachts auch klaren Himmel geben. Den jedenfalls sagt Sebastian Wache ab Freitag voraus: "Wenn sich das neue Hochdruckgebiet aufgebaut hat, gibt es wieder sternenklare Nächte." Dann müsste allerdings das astronomische Wetter, also die Sonnenwinde, auch mitspielen. Falls dem nicht so ist, gibt es aber einen Trost: "Wir kommen wieder in eine Phase, in der die Sonne deutlich aktiver ist. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werden die Chancen, Polarlichter in Schleswig-Holstein zu sehen, wieder steigen."

AUDIO: Wann ist wieder mit Polarlichtern zu rechnen? (2 Min) Wann ist wieder mit Polarlichtern zu rechnen? (2 Min)

Saharastaub zaubert schöne Sonnenuntergänge in SH

Sicherer als Polarlichter ist dafür der Saharastaub: Mit dem Tiefausläufer, der bis zum Freitag über Schleswig-Holstein hinwegziehen wird, kommt der Saharastaub zu uns. Allerdings wird der in weiten Teilen nur über uns hinwegziehen: "So richtig viel wird aus den Wolken nicht ausgewaschen werden. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich keine staubbedeckten Autos sehen", erklärt Sebastian Wache. Auch den sogenannten Blutregen, die rötliche Färbung von Regen, erwartet er bei uns nicht, dafür eher eine milchige Wolkenschicht.

"Es ist aber auch durchaus möglich, dass der Sonnenaufgang am Donnerstag und der Sonnenuntergang am Freitag nach der Front intensiver ausfallen könnte." Ein kräftiges Tiefdruckgebiet hat den Wüstenstaub von Afrika aufgewirbelt und ihn nach Europa transportiert. Durch den Staub in der Luft wird das Licht anders gebrochen, was vor allem die roten Wellen zum Sonnenaufgang und -untergang begünstigt.

Weitere Informationen 89 Min Fjorde, Nordkap und Polarlicht: Norwegens legendäre Hurtigruten Eine Fahrt auf den legendären Postschiffen ist eine spektakuläre Seereise - im Sommer wie im Winter. 89 Min

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 14.03.2022 | 19:30 Uhr