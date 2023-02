Die NDR 1 Welle Nord - Energie-Bonus-Wochen Stand: 06.02.2023 05:00 Uhr NDR 1 Welle Nord hören und Geld für die nächste Tankfüllung, Strom-, Gas-, Öl- oder Holzpellet-Rechnung gewinnen: Ein Klick auf den "Mitmachen"-Button direkt hier in der App, Frage beantworten - und schon sind Sie dabei.

Ob für einen lieben Menschen, einen Verein, der Ihnen am Herzen liegt oder für Sie selbst: Wir sorgen dafür, dass der Alltag etwas leichter wird. Ab dem 13. Februar 2023 können Sie von Montag bis Freitag bei NDR 1 Welle Nord Ihren persönlichen Energie-Bonus gewinnen. Der Energie-Bonus wird zur Verfügung gestellt von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein.

Extra-Bonus für Ehrenamt und Engagement

Mit 250 Euro Energie-Bonus sind die nächsten Tankfüllungen der Familienkutsche gesichert. Doch auch für einen warmen Kameradschaftsabend bei der Feuerwehr oder für zwei Grad Celsius mehr in der Sporthalle beim Kinderturnen kann der Gewinn helfen - denn NDR 1 Welle Nord unterstützt das Miteinander in Schleswig-Holstein. Vereine, Ehrenamtler, Gemeinschaften oder Organisationen können bei uns sogar 500 Euro für ihre gute Sache gewinnen. Die NDR 1 Welle Nord - Energie-Bonus-Wochen, für Dich, für mich, für uns in Schleswig-Holstein.

So tankt Ihr Portemonnaie den Energie-Bonus

Schreiben Sie uns, für wen Sie den Energie-Bonus gern hätten und warum, schon landen Sie im Lostopf! Wo drückt der Schuh bei der Energieversorgung zuhause oder bei Bekannten? Welche Vereine oder Ehrenamtler brauchen Unterstützung, damit sie sich weiter für andere einsetzen können? Erzählen Sie es uns direkt hier in der App über das Formular hinter dem "Mitmachen"-Button. Mit etwas Losglück können Sie Ihre persönliche Geschichte im Programm von NDR 1 Welle Nord hören und wiedererkennen. Mit einem Anruf innerhalb von 20 Minuten über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36* sichern Sie sich den Energie-Bonus - für Sie oder für andere in Schleswig-Holstein.

*Ein Anruf aus dem Deutschen Festnetz kostet Sie 14 Cent, mobil kann der Preis abweichen.

Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich.

