Premiere in SH - Australian Football in Kiel von Samir Chawki

Knapp 50 Zuschauer haben sich auf dem Nordmarksportfeld in Kiel eingefunden, sie wurden Zeugen einer Premiere: Zu sehen gab es das erste Australian Football Spiel auf schleswig-holsteinischem Boden. Die neu gegründeten Kiel Koalas spielten gegen den amtierenden deutschen Meister, die Hamburg Dockers.

Der australische Volkssport, der richtig Australian Rules Football heißt, ist auf den ersten Blick eine Mischung aus Rugby und Fußball: flüssiges Passspiel garniert mit Grätschen und zum Teil krachenden Tackles. Obwohl sich die Spieler also regelmäßig "umrempeln", wird ohne Schutzausrüstung gespielt. Das Einzige, das sie tragen, ist ein Zahnschutz.

Nationalspieler in wenigen Monaten

Im Heimatland Australien hat die Profiliga einen Zuschauerdurchschnitt von mehr als 30.000 Fans pro Spiel. Das Endspiel um die Meisterschaft sehen sogar mehr als 100.000 Zuschauer live im Stadion. In Deutschland ist die aktive Szene noch klein und so wird das Kieler Team in der nächsten Saison direkt in der ersten Liga starten können - obwohl der Trainingsbeginn erst im Mai war. Dann stehen Fahrten zu Auswärtsspielen nach München, Berlin und Stuttgart an. Große Sponsoren gibt es für diese Sportart in Deutschland noch nicht, daher erfolgt die Finanzierung zur Zeit noch durch die Spieler selbst.

Für den Ligastart trainieren die Kiel Koalas ein bis zwei Mal pro Woche auf dem Nordmarksportfeld. Als Neuling gleich in der höchsten Liga zu starten, zeigt, dass "Footy" - wie dieser Sport auch genannt wird - noch ein Nischensport ist. Spielertrainer Stefan Röpstorff erzählt daher nicht ohne ein Lächeln: "Einige von uns werden im kommenden Jahr vielleicht schon als Nationalspieler zur EM fahren." Er lernte in London die australische Footballvariante kennen und brachte sie in seine Heimatstadt Kiel. Dort wuchs das Interesse in den vergangenen Monaten immer mehr. "In unserer Trainingsgruppe haben wir schon bis zu 35 Spieler", berichtet der Softwareentwickler. Eigene Trikots hat die Mannschaft noch nicht. Gespielt wird bislang in ausgeliehenen Trikots. Auch die brachte Stefan Röpstorff aus London mit.

Flensburger Nationalspielerin ist auch dabei

"Auch wenn es nicht so aussieht, es gibt auch einige Regeln", erklärt die Flensburger Lehramtsstudentin Aileen Christiansen. Sie spielt bereits seit mehr als vier Jahren und lief 2018 auch schon für die Nationalmannschaft in Irland bei der Europameisterschaft auf. Daher kann sie alle Regeln schnell erläutern. Spieler dürfen mit dem Ball 15 Meter laufen, dann muss er geprellt werden oder per Kick oder Fausten gepasst werden. Getackelt werden darf nur der ballführende Spieler von vorne oder seitlich.

Treffen sollte man den Gegner nur im Bereich vom Knie bis zur Schulter. Punkte erzielt man dadurch, dass der Ball zwischen die vier Pfosten am Ende des ovalen Spielfelds geschossen oder getragen wird. Und neben den Regeln ist nur noch eine Sache sehr wichtig, erklärt Aileen: "Man darf keine Angst vor dem Ball haben, auch wenn es manchmal wild aussieht. Wenn du einen Ball treten oder fangen kannst, bist du hier schon richtig aufgehoben." Neue Freunde findet man durch den Sport auch. Die Studentin versichert: "Wir sind in Deutschland alle eine große Footy-Familie und Spaß macht es auch."

