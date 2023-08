Sendedatum: 01.08.2023 08:00 Uhr Wacken im Blog: So soll es weitergehen am Dienstag

Wenn das Wacken Open Air am Mittwoch offiziell startet, sollen rund 85.000 Fans in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg angekommen sein. Das Problem: Der Regen sorgt für massive Schwierigkeiten im Anreise-Verkehr. Alles dazu gibt es in unserem Liveblog.

Veranstalter: Anreise soll bis 10 Uhr gestoppt werden

Über Nacht hat es in Wacken erneut geregnet - mit teilweise heftigen Schauern. Diejenigen, die noch nicht auf dem Campingplatz angekommen sind, werden vom Veranstalter gebeten, mit der Anreise bis 10 Uhr zu warten. Danach soll es weitere Informationen zum Ablauf geben. Nur ein Viertel der geplanten Autos kam am Montag auf die ausgewiesenen Flächen, weil die Böden durch den anhaltenden Regen völlig aufgeweicht sind.

Reporterin Lisa Knittel ist vor Ort - knietief im Matsch

Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe als Zwischenstopp

Es gibt noch eine weitere Ausweichfläche für gestrandete Heavy-Metall-Fans für eine Nacht. So können sich Wacken-Besucher auch auf dem Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe einen Stellplatz suchen oder ihr Zelt für eine Nacht aufbauen. Adresse: Flugplatz Hungriger Wolf, Heeresfliegerstraße 16, 25551 Hohenlockstedt.

Improvisieren für Metal-Fans: So geht norddeutsche Gastfreundschaft

Viele Metalheads sind auf dem Weg zum W:O:A in Schleswig-Holstein gestrandet, weil sie die Anreise wetterbedingt unterbrechen mussten. Bei Menschen wie Lars Kolbe aus Welmbüttel haben Festival-Besucher für die kommende Nacht ein Dach über den Kopf gefunden. Diese Gruppe kommt aus Minden, Kopenhagen und den Niederlanden.

Broilers bestätigt - Hommage an Lemmy Kilmister

Es gibt auch noch noch gute Nachrichten: Für Mittwoch hat das W:O:A weitere Bands bestätigt, unter anderem Broilers und Deine Cousine. Gespielt wird bereits dann auf einer der Hauptbühnen ("Faster"-Stage), auch das ist neu. Und: Am Dienstag und am Mittwoch sind in Gedenken an den 2015 verstorbenen Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister mehrere Extra-Programmpunkte geplant. "In einer feierlichen Zeremonie, unterstützt von den Motörhead-Legenden Phil Campbell und Mikkey Dee, findet die Asche von Lemmy ein neues Zuhause in Wacken", heißt es unter anderem von den Veranstaltern.

Veranstalter: Abschleppöse muss bei Anreise vormontiert sein

Wer in den kommenden Tagen mit seinem Auto auf einen der Stellplätze für das Camping möchte, muss dringend die Abschleppöse seines Fahrzeugs vormontieren. Das teilen die Veranstalter mit. Der Grund: Jedes Fahrzeug muss wegen der weichen, durchnässten Böden einzeln auf die jeweiligen Stellplätze gezogen werden.

Polizei: "Wir gehen davon aus, dass es stattfinden wird"

Großer Zusammenhalt: Wo Metalheads jetzt unterkommen

"Wir Wacken-Menschen müssen halt zusammenhalten", sagt Mara Rehder aus Schafstedt. Sie ist eine von vielen Menschen in Norddeutschland, die gestrandeten Wacken-Besuchern eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. "Die ersten sind angemeldet, wir warten schon", sagt die Schafstedterin. Tabea Weber aus Looft stellt sogar ihr Wohnzimmer zur Verfügung. "Ich weiß, wie es ist, keine Möglichkeit zu haben, das Zelt im Regen aufzubauen. Da war ich auch schon einmal auf Asyl im Vorzelt anderer angewiesen. Und wann man nicht mal im Auto schlafen oder nach Hause fahren kann, ist die Festivallaune vorbei", erzählt uns Tabea Weber. Deshalb hilft sie jetzt Wacken-Besuchern.

Wacken-Anreise: So sieht es auf den Zufahrtsstraßen aus

Wacken-Veranstalter: Absage ist keine Option

Trotz der wetterbedingten Schwierigkeiten bei der Anreise findet das 32. Wacken Open Air nach Angaben der Veranstalter statt. Die Vorbereitungen würden weiter wie geplant laufen. Unterdessen ist es in Wacken selbst noch sehr ruhig, nur vereinzelt sind Metalheads unterwegs. Chrissi und Michi Fleischmann aus Oberbayern gehören zu den Wacken-Besuchern, die es noch rechtzeitig auf den Campingplatz geschafft haben: "Wir wurden mit dem Traktor auf den Platz gezogen, kurz danach ging gar nichts mehr."

Polizei: "Gute Laune trotz Regen"

Die Polizei berichtet von Stillstand auf den komplett überfüllten Zufahrtsstraßen am Anreise-Montag. Trotz des miserablen Wetters und des damit verbundenen Anreise-Stopps sei die Stimmung unter den Metal-Fans gut und friedlich. Insgesamt sind derzeit rund 120 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch die Polizei empfiehlt, die Anreise zu unterbrechen. Wie und wann es weitergehen kann, ist noch unklar. In Wacken regnet es weiter teils heftig.

Parkplatz am Volksparkstadion für gestrandete Metalheads

Wegen des unterbrochenen Zugangs zum Festivalgelände stellt der W.A:O-Veranstalter einen Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion bereit. Dort können Wacken-Besucher einen Zwischenstopp einlegen. Weil derzeit einige Campingflächen nicht nutzbar sind, sollen die Festivalbesucher, die bereits angekommen sind, mit ihren Zelten enger zusammenrücken.

Heftige Regenfälle erschweren Anreise

Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten die Veranstalter bislang nur ein Viertel der geplanten Fahrzeuge auf die Stellplätze des insgesamt 405 Hektar großen Geländes bringen. Einige Campingflächen werden womöglich auch in den kommenden Tagen nicht nutzbar sein. Die Suche nach alternativen Campingplätzen läuft. Festivalbesucher werden gebeten, sich einen Warteplatz zu suchen, bis sich die Situation verbessert hat. Wer noch nicht unterwegs ist, solle seine Reise verschieben, so die Veranstalter. Für die kommenden Tage ist weiter Regen angesagt. Trotzdem sollen die Vorbereitungen für die 32. Auflage des Metal-Festivals wie geplant weitergehen.

Auch Dropkick Murphys, Pennywise und die Donots spielen

Das Wacken Open Air 2023 lockt nicht nur Metalbands nach SH. Für die Besucher bietet das Line-up des Festivals die Chance, neue Genres zu erleben. Der Headliner ist ein Metal-Klassiker: Iron Maiden.

Der Bullen-Schädel hängt

Vom 2. bis zum 5. August kommen wieder Zehntausende Metalfans zusammen. Der legendäre Wackenschädel hängt schon seit Tagen für sie bereit.

