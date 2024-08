Wacken-Liveblog 2024: Nieselregen und Vorfreude auf Korn Stand: 02.08.2024 10:09 Uhr Der Wacken-Freitag beginnt mit Nieselregen und Vorfreude auf Korn. Außerdem im Programm: Knorkator, Gene Simmons und Blind Guardian. Der Liveblog zum Heavy-Metal-Festival.

Diebstähle und ein weiterer Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es laut Polizeiangaben mehrere Diebstähle. Elf Wohnwagen und Wohnmobile sowie zwei Zelte seien davon betroffen gewesen. Die Schadenssumme liege voraussichtlich im vierstelligen Bereich. Außerdem gab es einen weiteren Brand: Am Donnerstagmittag geriet ein Fahrzeug auf einer Campingfläche in Brand - vermutlich wegen eines technischen Defekts. Mehrere Menschen wurden wegen Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Der erste Regen beim 33. W:O:A

Moin aus Wacken! Es tröpfelt im Holy Land. Der Regen soll sich aber in Grenzen halten. Wir beginnen den Festival-Freitag im Blog wie immer mit dem Blick aufs Wetter. Rain or Shine!

