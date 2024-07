Stand: 26.07.2024 17:32 Uhr Wacken: Bus-Shuttle von Itzehoe zum Festivalgelände

Zwischen Itzehoe und Wacken (beide Kreis Steinburg) wird ein Shuttle eingesetzt. Die Busse fahren vom kommenden Sonntag an zwischen dem Bahnhof Itzehoe und den Wacken Campingplätzen hin und her. Das Unternehmen Autokraft stellt dafür vier bis fünf Busse zur Verfügung. Sie fahren ab 9 Uhr bis frühmorgens um 4.

Busfahrt am Sonntag kostenlos

Wer den Shuttlebus bereits am Sonntag nutzt, fährt kostenlos. Alle anderen im Besitz eines Festivaltickets können sich auf der Internetseite des Wacken Open Airs oder am Bahnhof Itzehoe ein Shuttle-Ticket kaufen, das dann für alle Festivaltage gilt. Das Festival beginnt am Mittwoch 31. Juli und endet mit dem letzten Konzert am späten Samstag Abend dem 3. August.

