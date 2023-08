Wacken-Blog: Letzte Konzerte genießen und Abreise planen Stand: 05.08.2023 15:26 Uhr Letzter Tag beim Musikfestival Wacken in Schleswig-Holstein: Etwa 61.000 Metalfans freuen sich heute auf Bands, Party und gute Stimmung. Gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen sollen die Boxen an den Bühnen verstummen.

Metalheads freuen sich auf Festival-"Finaltag"

Rückreisen laufen schon, weniger los im Infield

Hunderte Fahrzeuge mit vielen Besuchern haben sich bereits auf die Rückreise gemacht. Im Infield ist merklich weniger los als noch am Vortag. Viele fürchten nach dem Anreise-Chaos offenbar den Regen, der für Sonntag vorhergesagt ist. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Homepage, dass eine Abreise heute Abend "durchaus Sinn" mache.

Veranstalter: Mit Abreise warten, bis Flächen trockener sind

Aktuell raten die Veranstalter dazu, nicht verfrüht abzureisen, weil viele Wege noch einer Kraterlandschaft gleichen: "Sonne und Wind trocknen die Flächen schnell ab. Wartet mit der Abreise, bis die Flächen trockener sind."

Volles Haus bei den Firefighters

Nach einem - aufgrund des Regens - nur kurzen Auftritt zu Beginn des Festivals haben die Wacken Firefighters am Nachmittag bei bestem Wetter gespielt. Näher dran ist unser Reporter vor lauter begeisterten Zuhörern nicht gekommen.

Abreise-Tipp für Frühaufsteher am Sonntag

Der Veranstalter empfiehlt wegen des Verkehrs den frühen Sonntagmorgen für eine Abreise. Die Fahrzeuge der Besucher sollen es möglichst selbst runter von den Flächen schaffen. Die Hauptzufahrten von und zu den Flächen sollen entsprechend präpariert werden. Bis dahin: Mucke genießen!

Appell vor der Abreise: Platz sauber und ordentlich hinterlassen

Fast eine Woche Camping und vier Tage Festivalprogramm: Das bedeutet auch riesige Müllberge. Im vergangenen Jahr mussten etwa 590 Tonnen Abfall nach Angaben der Veranstalter entsorgt werden. Dieses Jahr dürfte es ein wenig weniger sein, da aufgrund des Wetters nur rund 61.000 Menschen beim W:O:A statt der ursprünglich rund 85.000 Metalfans feiern können. "Bevor ihr startet, möchten wir euch bitten, euren Platz sauber und ordentlich zu hinterlassen. Das jährliche Müllaufkommen belastet nicht nur die Umwelt, sondern dessen Beseitigung kostet auch Unmengen an Geld und Aufwand", teilte der Veranstalter mit.

Ein Gefühl vom "Schweben" über Tausende Metalfans

Das deutlich bessere Wetter hat Zehntausenden Metalfans auf dem Infield das Feiern erleichtert. Vor der Bühnen sind immer wieder Metalfans beim "Crowdsurfing" zu sehen. Sie ließen sich von der Menge über die Köpfe der Menschen hinweg tragen.

Wenn aus Hilfsbereitschaft sogar Freundschaft wird

Seit 20 Jahren hat Klaus Jürgen Reimers aus Gribbohm bei Wacken einen Heavy-Metal-Fan aus Japan bei sich zu Gast. Er lernte den Mann aus Tokio zufällig vor 2003 Jahren kennen. Futa Shimizu kam damals völlig ohne Plan nach Wacken - ein Metalfan in Japan hatte ihm vom W:O:A erzählt. Futa beschloss, nach Wacken zu reisen, wollte sich spontan ein Hotelzimmer nehmen und merkte: Wacken hat gar kein Hotel. Futa Shimizu lernte Jürgen Reimers kennen - und durfte in dessen Garten ein Zelt aufstellen. Die Männer verstanden sich auf Anhieb gut. Seitdem hält die deutsch-japanische Freundschaft.

Iron Maiden: "What a fucking night to end this"

Gestern Abend hatten viele Metalfans ihren musikalischen Höhepunkt. Zehntausende feierten die britische Band Iron Maiden. Für die Gruppe sei dies der Abschluss ihrer Europatour gewesen, sagte Frontmann Bruce Dickinson und schrie in die Menge: "What a fucking night to end this." ("Was für eine großartige Nacht, um sie zu beenden.")

NDR Liveblog wünscht einen guten Morgen

Der letzte Wacken Open Air-Tag bricht an. Unter anderem wollen heute Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn und Two Steps From Hell auftreten. Um 2 Uhr am Sonntag soll dann Schluss sein. Am Sonntag ist dann der Abreisetag.

