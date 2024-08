Wacken 2024 im Blog: Hexenmeister im Dorf, Korn auf der Bühne Stand: 02.08.2024 12:33 Uhr Das Wacken Open Air beginnt heute mit Nieselregen und Vorfreude auf Korn. Außerdem im Programm: Knorkator, Gene Simmons und Blind Guardian. Der Liveblog zum Heavy-Metal-Festival.

Physiotherapie auf dem Festival

Auf dem Wacken Open Air gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt - zum Beispiel einen Physiotherapie-Service, der Massagen anbietet. Beim Stand von Alsterarbeit - direkt am Haupteingang der Area - stehen dafür zwei Massageliegen hinter einem Vorhang bereit. Das Angebot richtet sich aber explizit an Menschen mit starken Beschwerden. Man sollte es nicht in Anspruch nehmen, wenn man sich nach der Nacht im Zelt oder dem Pogen beim Konzert etwas gerädert fühlt.

W:O:A 2024 im Zeichen der Magie

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr die Wikinger-Kultur zelebrierte, läuft das Wacken Open Air 2024 unter dem Motto "Witches & Warlocks" - also übersetzt "Hexen & Hexenmeister". Das macht sich nicht nur durch das Programm, die Dekoration und die künstlerischen Darbietungen auf dem Gelände bemerkbar - sondern auch durch die Kostümierungen der Besucher auf der Hauptstraße.

Tag des Bieres: Auf dem W:O:A kostet der halbe Liter 5,50 Euro

Ein Kilometer Bierpipeline unter der Erde und der halbe Liter für 5,50 Euro: Auf dem Wacken Open Air wird neben dem Metal auch das Bier zelebriert. Und das nicht nur heute, am internationalen Tag des Bieres. Der alkoholfreie halbe Liter kostet übrigens 4,50 Euro. Wie viel Bier genau über die Tresen gibt, ist nicht bekannt. Dafür haben wir aber jede Menge andere Daten und Fakten zum 33. W:O:A gesammelt.

Diebstähle und ein weiterer Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es laut Polizeiangaben mehrere Diebstähle. Elf Wohnwagen und Wohnmobile sowie zwei Zelte seien davon betroffen gewesen. Die Schadenssumme liege voraussichtlich im vierstelligen Bereich. Außerdem gab es einen weiteren Brand: Am Donnerstagmittag geriet ein Fahrzeug auf einer Campingfläche in Brand - vermutlich wegen eines technischen Defekts. Mehrere Menschen wurden wegen Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Der erste Regen beim 33. W:O:A

Moin aus Wacken! Es tröpfelt im Holy Land. Der Regen soll sich aber in Grenzen halten. Wir beginnen den Festival-Freitag im Blog wie immer mit dem Blick aufs Wetter. Rain or Shine!

