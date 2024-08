Wacken 2024 im Blog: Konzert der Scorpions als einer der Höhepunkte am Donnerstag Stand: 01.08.2024 11:51 Uhr Dem Start der Konzerte beim Wacken Open Air haben Zehntausende Metalheads entgegengefiebert. Heute geht es genauso intensiv und mit vielen Highlights weiter - wir berichten im Liveblog.

Wacken-Geschichte: Größte Hitze gab es 2022

Nachdem das Wacken Open Air im vergangenen Jahr ins Wasser gefallen ist, scheint es in diesem Jahr besonders heiß und staubig auf dem Gelände zu sein. Doch der Eindruck täuscht: Schon mehrfach lagen die Temperaturen seit dem ersten Festival im Jahr 1990 über der 30-Grad-Marke. Die höchsten Temperaturen wurden 2022 registriert: 34,3 Grad Celsius.

Diese Regeln gelten für Minderjährige auf dem W:O:A

Wollen Kinder und Jugendliche auf das Wacken Open Air, gilt es ein paar Dinge zu beachten: Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zutritt zum Festival, Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person auf das Gelände - diese Person muss mindestens 18 Jahre alt sein. Wer selbst unter 18 Jahre alt ist, darf sich ab Mitternacht nur auf dem Campinggelände aufhalten.

Auch das Jugendamt des Kreises Steinburg ist auf dem Wacken Open Air unterwegs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen zum Beispiel bei Bedarf kostenlosen Gehörschutz und geben allen Ständen, die Alkohol ausschenken, einen Auszug aus dem Jugendschutzgesetz: Bier, Wein und Sekt ab 16 Jahren, harter Alkohol ab 18 Jahren.

Polizei: Bislang friedliches Festival

Die Polizei meldet, dass sich inzwischen rund 85.000 Menschen auf dem Veranstaltungsgelände befinden. Trotzdem gebe es bislang nur wenige Einsätze. Bei Verkehrskontrollen am Mittwochabend traf die Polizei zwei Männer an, die jeweils ohne Fahrerlaubnis mit ihren Autos unterwegs waren. Beide mussten zu Fuß weitergehen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde außerdem ein 62-jähriger Mann von einem Eindringling überrascht. Der 62-Jährige hatte in seinem verschlossenen Auto geschlafen und wurde gegen fünf Uhr davon wach, dass die Innenbeleuchtung anging - und eine fremde Person seine Sachen durchwühlte. Die Person verschwand vermutlich ohne Beute.

(Haus)tiere auf dem Wacken-Gelände

Wenn das Wacken Open Air stattfindet, tragen auch die Katzen im Ort schwarz. Übrigens: Tiere und Haustiere sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände verboten, auch auf dem Campingplatz.

Volles Programm mit den Scorpions und Rapper Alligatoah - aber ohne Sick Of It All

Noch ist es ruhig auf dem Gelände des Wacken Open Air. Nur Vogelgezwitscher und leises Schnarchen aus den Zelten und Wohnmobilen ist zu hören. Doch später wird es wieder faster, harder, louder. Zu den Highlights heute gehören der Auftritt der Hardrock-Band Scorpions um 22.15 Uhr auf der Harder-Stage und das Konzert von Rapper Alligatoah um 19.45 Uhr auf der Louder-Stage. Eigentlich sollte heute auch die Band Sick Of It All auf dem Wacken Open Air auftreten. Doch die New Yorker Hardcore-Band hat alle Konzerte im Rahmen ihrer Europa-Tour in diesem Sommer abgesagt, weil bei dem Sänger Lou Koller ein Halstumor diagnostiziert wurde.

Auf die Metal-Fans wartet ein weiterer sonniger Tag

Guten Morgen aus Wacken! Die Nacht war ruhig, Polizei und Feuerwehr vermelden keine gravierenden Vorfälle. Heute soll es wieder warm werden: Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad Celsius sind angesagt, dazu sieben bis neun Stunden Sonnenschein. Eincremen ist also sicherlich weiterhin eine gute Idee.

