Wacken 2024 im Blog: Gleich zwei Bands feiern heute Jubiläum Stand: 03.08.2024 12:06 Uhr Der letzte Festivaltag beim Wacken Open Air beginnt mit strahlendem Sonnenschein - und geht mit einigen Jubiläumsauftritten weiter. Der Überblick im Liveblog.

Tickets für 2025: Preis und Anreise bleiben gleich

Das Wacken Open Air 2024 ist noch nicht beendet, da sprechen die Veranstalter schon über das nächste Jahr. Sie verkünden: Im Frühjahr 2025 wird der Ticketverkauf starten - der Preis bleibt bei 333 Euro, genauso wie der Sonntag als zusätzlicher Anreisetag.

Polizeimeldungen: Kein Vermisster, Bengalos und rechtsradikale Parolen

Die Polizei spricht von einem ruhigen Festivalverlauf, meldet aber einige Vorfälle: Durch einen privaten Facebook-Post erfuhren die Beamten, dass ein 54-jähriger Festivalbesucher seit Mittwoch vermisst wird. Eine entsprechende Anzeige lag nicht vor. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter konnte die Polizei ermitteln, dass mit dem Bändchen des Besuchers am Donnerstag ein Frühstück bezahlt wurde. Sie geht davon aus, dass sich die Vermisstensuche erledigt hat, bittet aber den betroffenen Herrn C., sich im Polizeicamp zu melden.

Letzte und vorletzte Nacht wurden auf dem Campinggelände einige Bengalos und Feuerwerkskörper abgebrannt. Die Polizei weist auf eine mögliche Brandgefahr hin - denn der Boden ist sehr trocken. Ebenfalls auf dem Campinggelände riefen am Freitagabend zwei Männer rechtsradikale Parolen. Ein Zeuge wandte sich an die Polizei. Für die beiden Männer gab es ein Hausverbot, ihre Bändchen wurden vom Veranstalter einbehalten - und es wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Konzert-Highlights am Sonnabend

Heute gibt es gleich zwei Jubiläumsauftritte beim Wacken Open Air: Um 12.45 Uhr tritt die Band Raven auf. Die britische Heavy-Metal-Band feiert ihren 50. Geburtstag. Und um 22.45 Uhr gibt es eine exklusive Show zum 40. Jubiläum von Mayhem - Black Metal aus Norwegen. Weitere Highlights gibt es in unserem Festival-Überblick.

Der letzte Festivaltag beginnt

Guten Morgen aus Wacken! Wir starten den Liveblog wie immer mit einem Blick auf den Wetterbericht: Der Tag beginnt mit strahlendem Sonnenschein. Später sind aber auch Regen und Gewitter möglich!

Noch einmal tief eintauchen - bald ist Schluss

Jetzt vor den Bühnen noch mal alles mitnehmen. Korn, Avantasia und die Berliner Band Knorkator spielen auf. Morgen steigt dann der letzte Festival-Tag für dieses Jahr. Wir tauchen für heute ab. Das Liveblog-Team meldet sich am Samstag wieder mit allen Infos und Eindrücken vom Wacken Open Air 2024.

Baroness spielt etwas versteckt im Eck

Alles, was bei diesem Festival Rang und Namen hat, spielt auf den großen Bühnen Faster&Harder und Louder. Oft lohnt sich ein Gang zu den etwas kleineren Bühnen, um einen guten Konzert-Moment zu bekommen. Heute Abend zum Beispiel haben Baroness auf der Wet-Stage ihren Metal-Rock-Mix gespielt. Extrem Gitarren-lastig, teilweise fast schon soft für Wacken-Verhältnisse, der Schlagzeuger mit einem Oberkörper wie Iggy Pop (wer Iggy Pop nicht kennt: ganz viel Fett hat der 77-Jährige nicht am Körper). Merke: Es muss nicht immer Louder sein...

Wer Fleisch mag, ist hier klar im Vorteil

Der Burger in der Hand enthält kein Fleisch-Ersatzprodukt. Das ist eine gute Nachricht, um an diesem Ordner auf dem Weg zum Festivalgelände vorbeizukommen. "Ist der vegan?", fragt er mit Blick aufs Abendbrot. "Nein? Dann darfst Du durch." Augenzwinkern. Auf den zweiten Blick fällt mir vor den Konzertbühnen auf, dass große Banner mit Hinweisen auf vegane oder vegetarische Speisen hier tatsächlich an vielen Stellen fehlen bzw. deutlich weniger zu sehen sind als auf anderen Festivals. Die Buden tragen Namen wie "Fleischbraeter" oder bieten deutlich sichtbar Pulled Pork oder gegrillte Rinderbrust an.

Wacken-Wetter: Sonnabend bleibt überwiegend trocken

Nachdem heute der erste Tag beim Wacken Open Air war, an dem ein paar Regentropfen fielen, stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Muss man doch noch die Gummistiefel auspacken?

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es auch am Sonnabend vorerst noch überwiegend trocken. Die Wolken nehmen allerdings über den Tag hinweg stetig zu, am Nachmittag und Abend sind Schauer und auch Gewitter möglich. Für eine Matsch-Schlacht dürfte es jedoch vorerst nicht reichen.

Polizeisprecherin: "Das ruhigste Wacken, das ich je erlebt habe"

Nach Aussagen einer Polizeisprecherin ist die Lage beim Wacken Open Air 2024 äußerst "friedlich und übersichtlich" - bezogen auf Verkehr, Verletzungen und Verbrechen. Für die große Anzahl an Menschen auf kleinem Raum sei alles im normalen Bereich. Die Sprecherin sagt, es handele sich um das ruhigste Wacken, das sie je erlebt habe. Ähnliches hatte Frank Matthiesen, Polizeichef in Itzehoe, bei der Abschluss-Pressekonferenz im letzten Jahr verlauten lassen.

Betontod: "Fäuste in der Luft, Füße auf dem Polizeiauto"

In einem weiteren Blogeintrag teilen wir unsere persönlichen Konzert-Momente. Zum Beispiel vom Betontod-Konzert: Die Punkrock-Band singt über Freiheit und Bier.

Scorpions im Interview: "Haben keine Zeit zu verschwenden"

Für die Scorpions war es nach eigenen Angaben "an der Zeit", nach 2006 und 2012 wieder als Headliner nach Wacken zu kommen. Im Interview sprechen sie über ihre Beweggründe, das Dorf-Gefühl in Wacken, ihre Beziehung zu den Festivalgründern - und die Lage der Welt.

So wichtig sind Trecker für Wacken

Mit Treckern werden unter anderem die Mobil-Toiletten entleert. Auch dabei: Tausende Liter Frischwasser, womit Toiletten dann mit Hochdruckreinigern gesäubert werden. Einblicke gibt's in unserem Instagram-Reel:

Apps für das Wacken Open Air

Das Wacken Open Air hat eine offizielle App. Darin kann man sich seinen persönlichen Zeitplan erstellen und sich auf einer Karte anzeigen lassen, wo man sich gerade befindet. Bei Reddit schreibt ein User, dass er eine inoffizielle Wacken-App erstellt hat: Mit deren Hilfe kann man seinen genauen Standort mit anderen teilen - und sich auf dem großen Festivalgelände leichter wiederfinden.

Bildergalerie: Scorpions auf dem WOA

Das waren die Scorpions am Donnerstagabend auf dem Wacken Open Air.

Letztes Jahr Wacken, dieses Jahr Nature One: Festival-Anreisestopp

Wenn Festivals im Regen versinken: Letztes Jahr haben die Wacken-Veranstalter einen Anreisestopp verhängt. Während das Wetter im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein dieses Jahr von Sonne und nur sehr wenig Regen geprägt ist, gibt es bei Kastellaun im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) große Probleme. Dort haben die Veranstalter des Techno-Festivals Nature One einen Anreisestopp für Camper verhängt. Die Flächen seien durch den vielen Regen der vergangenen Tage zu nass, so die Begründung.

Reporterin Vinnie darf nach Challenge-Erfolg zum Moshen ins Infield

In der Dorfstraße ziehen die Metalheads auf. Wir haben Reporterin Vinnie Richter ins Getümmel geschickt. Wir wussten, was da auf sie zukommt. Vinnie nicht. Aber sie hat bestanden - und darf zur Belohnung in einen lauten Feierabend. Hier kommt die Challenge im Mitschnitt.

Umfrage zum Scorpions-Konzert

Auch bei Instagram teilen wir unsere Eindrücke vom Wacken Open Air - wie diese Umfrage zum Scorpions-Konzert. Die Meinungen reichen von "War mega geil" bis hin zu "Nach drei Liedern sind wir gegangen". Gesungen und gepfiffen wird auch.

Trinkgeld geben oder nicht

"Nur Helene Fischer Fans geben kein Trinkgeld!". Mit dieser Nachricht versucht ein Getränkewagen seine Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen. Dabei ist Helene Fischer bekannt dafür, nicht nur einen Schlagerhit nach dem nächsten zu produzieren, sondern auch mal bekannte Rocksongs zu covern.

Alligatoah-Konzert beim Wacken Open Air 2024: Hat geschmeckt

Alligatoah beim Wacken Open Air, vom Rap zum Metal, kann das gutgehen? Zehntausende sind so neugierig, dass die Veranstalter den Einlass stoppen. Danke an den Gesangslehrer des 34-Jährigen. Ein Konzert-Bericht von Arne Helms.

Physiotherapie auf dem Festival

Auf dem Wacken Open Air gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt - zum Beispiel einen Physiotherapie-Service, der Massagen anbietet. Beim Stand von Alsterarbeit - direkt am Haupteingang der Area - stehen dafür zwei Massageliegen hinter einem Vorhang bereit. Das Angebot richtet sich aber explizit an Menschen mit starken Beschwerden. Man sollte es nicht in Anspruch nehmen, wenn man sich nach der Nacht im Zelt oder dem Pogen beim Konzert etwas gerädert fühlt.

W:O:A 2024 im Zeichen der Magie

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr die Wikinger-Kultur zelebrierte, läuft das Wacken Open Air 2024 unter dem Motto "Witches & Warlocks" - also übersetzt "Hexen & Hexenmeister". Das macht sich nicht nur durch das Programm, die Dekoration und die künstlerischen Darbietungen auf dem Gelände bemerkbar - sondern auch durch die Kostümierungen der Besucher auf der Hauptstraße.

Tag des Bieres: Auf dem W:O:A kostet der halbe Liter 5,50 Euro

Ein Kilometer Bierpipeline unter der Erde und der halbe Liter für 5,50 Euro: Auf dem Wacken Open Air wird neben dem Metal auch das Bier zelebriert. Und das nicht nur heute, am internationalen Tag des Bieres. Der alkoholfreie halbe Liter kostet übrigens 4,50 Euro. Wie viel Bier genau über die Tresen gibt, ist nicht bekannt. Dafür haben wir aber jede Menge andere Daten und Fakten zum 33. W:O:A gesammelt.

Diebstähle und ein weiterer Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es laut Polizeiangaben mehrere Diebstähle. Elf Wohnwagen und Wohnmobile sowie zwei Zelte seien davon betroffen gewesen. Die Schadenssumme liege voraussichtlich im vierstelligen Bereich. Außerdem gab es einen weiteren Brand: Am Donnerstagmittag geriet ein Fahrzeug auf einer Campingfläche in Brand - vermutlich wegen eines technischen Defekts. Mehrere Menschen wurden wegen Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Rückblick auf den Scorpions-Auftritt

Die Scorpions haben gestern Abend ihren dritten Auftritt als Headliner beim Wacken Open Air absolviert. Hier ist der Rückblick aus dem Schleswig-Holstein Magazin.

Der erste Regen beim 33. W:O:A

Moin aus Wacken! Es tröpfelt im Holy Land. Der Regen soll sich aber in Grenzen halten. Wir beginnen den Festival-Freitag im Blog wie immer mit dem Blick aufs Wetter. Rain or Shine!

