Wacken 2024 im Blog: Firefighters eröffnen mit Überraschungsgast Stand: 31.07.2024 14:00 Uhr Heute gibt es auch auf den meisten großen Bühnen endlich Livemusik beim Wacken Open Air, unter anderem von In Extremo. Die offizielle Eröffnung gehörte traditionell den Wacken Firefighters - inklusive Überraschungsgast.

Wacken-Firefighters feat. "Der Typ mit dem Saxophon"

Standesgemäß vor Tausenden Metalheads und überraschend verstärkt durch EM-Fanmeilen-Liebling André Schnura: Der Auftritt der Wacken Firefighters hat richtig Lust auf die kommenden drei Tage gemacht. So kann das 33. Wacken Open Air losgehen.

VIDEO: Wacken-Eröffnung: André Schnura und die Firefighters (1 Min)

Festival-Seelsorge ab heute am Start

Auch auf einem Musikfestival kann es Situationen geben, in denen man psychologische Hilfe braucht: Deshalb bietet die Nordkirche auf dem W:O:A seit 14 Jahren eine Festival-Seelsorge an. In diesem Jahr sind 25 speziell geschulte Menschen auf dem Festivalgelände unterwegs, die für Besucherinnen und Besucher laut Nordkirche rund um die Uhr ansprechbar sind. "Die Metalheads kennen uns und wissen, dass wir für Probleme da sind", sagt Landesjugendpastorin Annika Woydack. Die Festival-Seelsorge ist auf dem W:O:A neben der Einsatzstelle des Sanitätsdienstes und in diesem Jahr auch erstmal zusätzlich auf einem Wacken-Foundation-Stand zu finden.

Feuer: Polizistin verhinderte Schlimmeres

Bei dem Brand eines Merchandise-Standes am frühen Dienstagmorgen ist es laut Polizei einer 23-jährigen Beamtin aus Eutin zu verdanken, dass sich die Festivalbesucher rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Die Beamtin weckte demnach drei Zeltbewohner, die sich dadurch aus dem Gefahrenbereich begeben konnten. Das Feuer hatte sich in der Nacht auch auf zwei Zelte und drei Autos ausgebreitet. Aus der vergangenen Nacht meldete die Polizei zwei Körperverletzungen: Ein stark betrunkener 32-jähriger Mann verletzte einen Security-Mitarbeiter und ein 34-jähriger Mann schlug einem anderen Festivalbesucher im Wackinger Village mehrfach ins Gesicht. Für beide mutmaßliche Täter ist das Wacken-Festival beendet, bevor es offiziell angefangen hat - die Eintritts-Bändchen wurden ihnen abgenommen.

Wacken Firefighters ab 12 Uhr auf der Wackinger Stage

Seit zwei Wochen proben die Wacken Firefighters für den größten Auftritt des Jahres: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken eröffnet seit mehr als 20 Jahren traditionell das Wacken Open Air. Nachdem der Eröffnungsgig 2023 im Schlammchaos unterging, werden heute Mittag wieder Tausende Fans vor der Wackinger Stage stehen. Wir sind dabei und blicken später auch hinter die Kulissen.

Sonne satt: Bestes Festivalwetter auch am Mittwoch

Moin aus Wacken! Heute geht's endlich richtig los mit dem 33. W:O:A. Das Wichtigste neben der Musik: Der Wacken-Wettergott meint es weiter gut mit seinen Metal-Fans - Temperaturen bis 26 Grad, elf bis zwölf Stunden Sonnenschein.

