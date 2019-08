Sendedatum: 03.08.2019 11:20 Uhr

Kambodschanische Metal-Band erfüllt sich WOA-Traum von Jörn Schaar

Sie sind zwischen 16 und 20 Jahren alt, in den Slums der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Phen aufgewachsen und spielen Death Metal: Doch Chkae heißt übersetzt so viel wie "Hundeleben". Der Name der Band symbolisiert alles Schlechte, mit dem die vier Jugendlichen aufgewachsen sind. Im vergangenen Jahr sollten sie eigentlich beim Wacken Open Air auftreten, aber sie hatten kein Visum für die Reise nach Deutschland bekommen. "Ich war damals unendlich traurig", erzählt Gitarrist Vichey. "Ich war ganz leer, da war nichts mehr, weil wir nicht nach Deutschland konnten." Eine Petition mit 10.000 Unterschriften brachte nichts. Das Auswärtige Amt sah - so schilderten es die Organisatoren des Wacken Open Airs vor einem Jahr - keine ausreichende Verwurzelung in ihrem Heimatland. Kurz: Es gab die Befürchtung, dass die vier Jugendlichen nicht wieder nach Kambodscha zurückkehren könnten.

Erfolgreiche Arbeit: Visum für 2019

Die Band, ihr Sozialarbeiter Timon und das WOA-Team blieben aber hartnäckig - und wurden dafür belohnt. In diesem Jahr gab es das Visum. "Es war so ein unglaublicher Moment für uns alle", sagt Vichey. "Als ich meiner Mutter davon erzählt habe, liefen ihre Tränen nur so und wir weinten zusammen. Das war ein unglaublicher Moment." Seit Montag ist die Band in Wacken, hat sich über das Festival treiben lassen und "viele, viele Metalheads aus anderen Ländern kennengelernt". Die Atmosphäre sei einfach irre, so etwas habe er in seinem ganzen Leben nicht in Kombodscha erlebt, schwärmt Vichey, der als einziger der Band flüssiges englisch spricht.

Metal als Anti-Aggressionstherapie

Im Slum seien sie aufgewachsen, erzählt der 20-Jährige mit den blondierten Strähnen. Ohne Perspektive und ohne Ziel im Leben. Allen Jugendlichen dort gehe es so. Sie sammeln Müll und verkaufen ihn an Schrotthändler, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. "Das hat uns sehr zornig gemacht, wir waren immer sehr wütend", sagt Vichey. "Aber Metal hilft uns, es ist wie eine Therapie. Wir können unsere Wut einfach rausschreien, und dann ist sie weg." Die Idee, Musik zu machen, hatte ihr Sozialarbeiter. Er nahm sie mit zu einem Konzert und gab ihnen Instrumente. Plötzlich war es da, dieses Ziel: eine Band werden.

Kambodschanischer Death Metal vor 2.000 Zuschauern

Am späten Freitagabend stehen Doch Chkae dann auf der Wasteland Stage, einer der kleineren Bühnen des Wacken Open Airs am Rand des Festivalgeländes. Der Bereich ist endzeitlich dekoriert, es sieht ein bisschen aus wie bei Mad Max. Flammenwerfer an der Bühne fauchen, das Licht wechselt rasend schnell die Farben. Dazwischen die vier Jungs, anfangs wirken sie etwas unsicher, aber nach den ersten Takten fangen sie sich, geben Vollgas, schreien ihre Wut und vielleicht auch ihre Nervosität heraus. Vor der Bühne: Rund 2.000 Zuschauer, die das Konzert sichtlich genießen. Headbangen, Zur "Pommesgabel" gereckte Hände - alles ist dabei. "Das Gefühl in Wacken zu sein, werde ich hoffentlich nie vergessen", schwärmt Vichey. "Die Metalheads sind einfach der Wahnsinn."

