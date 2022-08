Stand: 04.08.2022 15:51 Uhr Liveblog: Wacken Open Air offiziell gestartet

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Spektakel der Welt. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr laut Veranstaltern wieder 75.000 Musikfans in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg erwartet. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 31. Ausgabe des Festivals.

Holy Ground ganz sutsche

Die schönsten Bilder in Slow-Motion: So sah die Erstürmung des Holy Ground ganz sutsche in Zeitlupe aus.

VIDEO: Leben auf dem Holy Ground (1 Min)

Metalheads planschen gegen die Hitze

Bei Temperaturen über 30 Grad suchen viele Metal-Fans Abkühlung im Wackener Freibad. "Gestern hatten wir bereits 2500 Gäste", sagt Carsten Storm, der Vorsitzende des Fördervereins des Schwimmbads. Das sei die fünffache Besucherzahl eines gewöhnlichen Sommertages. Heute stehen die Metalheads zeitweise Schlange vor dem Eingang des Freibades.

Wacken Open Air offiziell eröffnet

Vor Öffnung der Zugänge zum sogenannten Infield, dem Bereich vor den beiden großen Bühnen, wenden sich die Festivalmitbegründer Holger Hübner und Thomas Jensen über die großen Videoleinwände an die Besucher. Sie dankten ihnen für die Treue in den vergangenen Jahren, als das Festival 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Kurz darauf stürmen zahlreiche Metal-Fans jubelnd das Feld - einige verkleidet als Zombies. Als erste Band spielen kurz danach auf einer der beiden Hauptbühnen Skyline. Die Band ist schon 1990 dabei. Damals spielte Festivalmitbegründer Jensen in der Band noch die Bassgitarre.

30-Grad-Marke geknackt

Der offizielle Wacken-Start wird zur Hitzeschlacht: Mittlerweile zeigt das Thermometer 32 Grad an. Erst zum Abend soll es sich merklich abkühlen. Das Sanitätsteam betreut nach eigenen Angaben bisher keine Patienten, die unter der Hitze leiden.

Ganz anders sind die Aussichten für morgen: Bei Temperaturen zwischen 19 und 15 Grad beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regen 61 Prozent.

Der Wacken-Wischer

So sieht’s von weit oben aus, wenn plötzlich die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins auf den Äckern in und rund um Wacken entsteht. Zwischen den Satellitenbilder liegen zwei Wochen: Das eine entstand Mitte Juli, das andere am Dienstag, dem zweiten Anreisetag. Quelle: Copernicus / Sentinel Hub EO Browser / ESA

Rührei für Rocker

Am Imbisswagen von Sven in der Hauptstraße gibt es morgens Bacon und Bier - für alle, die es mögen.

VIDEO: Frühstück beim Wacken Open Air (4 Min)

Zehn Straftaten und Verkehrschaos bis in die Nacht

Die Anreise zum Wacken Open Air hat sich gestern laut Polizei schwierig gestaltet. "Sämtliche Zufahrtswege zum Veranstaltungsort waren verstopft und die Fans mussten stundenlanges Warten in Kauf nehmen", sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Erst in der Nacht gegen 3.45 Uhr habe sich die letzte Autoschlange aufgelöst. Trotz der strapazierten Nerven sei die Stimmung friedlich geblieben. Gestern und heute Morgen registrierten die Beamten nach eigenen Angaben zehn Straftaten - darunter drei mutmaßliche Körperverletzungen und einen Diebstahl.

Festival-Romantik am Morgen

Frühaufsteher werden beim Wacken Open Air nicht nur damit belohnt, dass es keine langen Schlangen vor den Duschen und Toiletten gibt. Der Blick über den Campingplatz bei Sonnenaufgang sollte auch den hartnäckigsten Kater kurz vergessen machen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, denn ab heute Nachmittag startet das Festival nach dem gestrigen Zusatzangebot offiziell.

Unterwegs auf dem Festivalgelände und im Dorf

Reporterin Lisa Knittel ist für das MOMA im Ersten in Wacken unterwegs - und spricht mit Musikfans, Bands und Dorfbewohnern über das Festival.

VIDEO: Wacken ist wieder Metal-Hauptstadt (5 Min)

Heute wird es auf den Hauptbühnen laut

Nun geht es auch offiziell los: Um 14.30 Uhr öffnet der sogenannte Holy Ground vor den beiden großen Hauptbühnen. Am Abend wollen dort neben vielen weiteren Acts Judas Priest (22.15 Uhr) spielen. Geplant sind bis Sonnabend Konzerte von Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime, Venom und erstmals der Kölner Band Höhner.

Warten aufs Bändchen

Besucherinnen und Besucher berichten zum Teil von langen Wartezeiten - unter anderem bei der Ausgabe der Festival-Bändchen. Mitten in der Nacht scheint es dort schneller zu gehen:

Schwerer Unfall auf dem Weg nach Wacken

Trotz eines schweren Verkehrsunfalls ist die Band Stinger in der Nacht in Wacken angekommen. Bei der Anreise war Musiker Adrian Seidel mit einem Wohnmobil verunglückt. Der Gitarrist postete ein entsprechendes Video bei Facebook. Er schreibt dazu: "Auf dem Weg zum W:O:A feiere ich einen weiteren Geburtstag heute. Was für ein Unfall. Aber wie kommen wir jetzt nach Wacken!??" Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, kamen beide Insassen ohne Verletzungen davon. Das Wohnmobil habe sich laut Polizei auf der A 14 bei Leipzig überschlagen, nachdem ein Reifen geplatzt war.

