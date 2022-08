Stand: 02.08.2022 12:49 Uhr Liveblog: Vorfreude auf Wacken Open Air 2022

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Spektakel der Welt. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder mehr als 70.000 Musikfans in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg erwartet. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 31. Ausgabe des Festivals.

Letzte Aufbauarbeiten

Auf der Hauptstraße des Dorfes ist am Morgen jede Menge los: Während etliche Lastwagen noch Toiletten, Verkaufsstände und anderes Material zum Festivalgelände bringen, feiern die ersten Musikfans schon lautstark. Und natürlich ist auch der Schlachtruf wieder regelmäßig zu hören: "WACKÖÖÖÖÖÖN!"

Kalte erste Nacht

Mit viel Sonnenschein werden die Besucherinnen und Besucher geweckt. Die erste Nacht war mit nur acht Grad Lufttemperatur recht frisch. In den kommenden Tagen (und Nächten) soll es aber wärmer werden.

Erste Party auf dem Campingplatz

Bis zum Abend stauen sich Autos, Lieferwagen und Wohnmobile in den kleinen Straßen der umliegenden Dörfer Gribbohm, Holstenniendorf und Besdorf. Alle wollen auf die Campingplätze. Von dort dröhnt schon laute Musik. "So viele Autos am Montag vor dem Festival habe ich noch nie gesehen", erzählt einer der Anwohner.

Der frühe Vogel... bekommt den Zeltplatz seiner Wahl

Die ersten Festival-Besucher kommen traditionell schon am Sonntag in Wacken an, um möglichst weit vorne stehen zu können. Am Montag dürfen sie endlich aufs Gelände.

Der Bullen-Schädel hängt

Vom 4. bis zum 6. August kommen wieder Zehntausende Metalfans zusammen. Der legendäre Wacken-Schädel hängt schon für sie bereit.

Filmdreh beim Festival

Das Team vom Kieler "Tatort" dreht in Wacken: Für die Folge "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" ermitteln Axel Milberg und Almila Bagriacik auf dem weltgrößten Metal-Festival.

