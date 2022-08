Stand: 03.08.2022 14:01 Uhr Liveblog: Hitziger Start beim Wacken Open Air

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Spektakel der Welt. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder mehr als 70.000 Musikfans in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg erwartet. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 31. Ausgabe des Festivals.

So schwitzen die Metalheads

Auf mehreren Bühnen läuft das Programm. Davor ist es staubig und heiß: Am Mittag zeigt das Thermometer in Wacken schon 26 Grad an. Am Nachmittag und morgen soll es noch wärmer werden. Wie gehen die Metalheads damit um?

Wacken Firefighters: Anfang und Abschied

Ab jetzt wird’s laut: Das Konzert der Firefighters, also des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Wacken, eröffnet traditionell das Metal-Spektakel. Der Gig gehört für viele Fans genauso zum Festival wie Matsch und Metal. Der Festivalstart steht im Zeichen des Abschieds: Der musikalische Leiter der Band, Stefan Bumann, kündigt an, aus gesundheitlichen Gründen kürzer zu treten. Seit 2014 ist er Kapellmeister der Firefighters.

Keine Bargeldzahlungen mehr

Auf dem Festivalgelände können Besucher nur noch mit einem Chip an ihrem Bändchen bei den Ständen bezahlen. Das Wacken Open Air begründet das neue bargeldlose Konzept unter anderem mit verkürzten Wartezeiten und transparenteren Abrechnungen. Besucher können ihren Chip auch auf dem Festivalgelände mit Bargeld aufladen und sollen ihr Restguthaben ab Montag nach dem Festival abbuchen können. Unter den Fans trifft die Neuerung im Wacken-Forum auf ein geteiltes Echo. Sie befürchten unter anderem, dass die Erstattung des Restguthabens mehrere Wochen dauern könnte - ähnlich wie bei anderen großen Festivals.

Metal-Train angekommen

Der sogenannte Metal-Train ist in Itzehoe angekommen - mit leichter Verspätung. Der Sonderzug ist gestern Abend in München gestartet und hat 750 Heavy-Metal-Fans und 50 Helfer in halb Deutschland eingesammelt. "Es ist alles ruhig geblieben", sagte Jürgen Henningsen von der Bundespolizei. An Bord war auch Metalfan Sepp Blaser aus Bayern. "Hart" sei die Fahrt gewesen, sagte er.

Wenige Stunden bis zum (inoffiziellen) Start

Noch ist es ruhig in Wacken, aber das soll sich ab 11 Uhr ändern: Ein Teil des Geländes wird geöffnet und an mehreren kleineren Bühnen werden die Boxen aufgedreht. Offiziell geht das Heavy-Metal-Festival erst morgen los. Die beiden großen Hauptbühnen, in deren Mitte ein riesiger Bullenschädel aus Metall hängt, werden dann erst bespielt.

Bahnstrecke wieder frei

Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Pinneberg läuft wieder an: Wegen eines Oberleitungsschaden war die Strecke mehrere Stunden lang gesperrt. Betroffen waren der Regional- und Fernverkehr - auch die Verbindungen in Richtung Wacken. Einige Züge nach Itzehoe konnten über eine Ausweichroute umgeleitet werden.

Metal-Train startet in München

Etwa 15 Minuten verspätet setzt sich der Metal-Train in München in Bewegung. Nach Angaben der Organisatoren sind etwa 800 Metalfans mit dem Sonderzug unterwegs in Richtung Schleswig-Holstein. Zwischendurch hält der Zug an neun ausgewählten Bahnhöfen - unter anderem in Ulm, Frankfurt, Köln und Essen. Von Itzehoe aus soll es morgen Früh mit dem Bus weiter in Richtung Wacken gehen.

Unterwegs mit Zoll und Polizei

Beamte von Zoll und Polizei kontrollieren auf den Zufahrtsstraßen zum Festival - und erleben dabei viele ungewöhnliche Geschichten.

Metal-Vorgeschmack im Vorgarten

Livemusik gibt's in Wacken schon am Dienstag - allerdings nicht auf dem Festivalgelände, sondern an der Hauptstraße des Ortes. Die Osnabrücker Heavy-Metal-Newcomer Sick Desire verbreiten vor rund 60 Zuschauern Vorfreude auf die kommenden Tage.

"Aufwacken, Leute!"

Mit einem ungewöhnlichen Straßenschild begrüßt das Land Schleswig-Holstein die Gäste.

"Die Stimmung ist hier einfach einzigartig"

Auf der Hauptstraße des Ortes mit 1.800 Einwohnern dominieren wieder die schwarzen T-Shirts und Kutten der Metalfans das Bild. Auf manchen Einfahrten sind Bier-Wagen aufgestellt. Andere Anwohner haben sich Bauzäune vor ihr Grundstück stellen lassen. Das fünfte Mal ist Mario Rudnik auf dem Festival. "Einmal Wacken, immer Wacken", sagte der Mann aus dem hessischen Gießen. Je näher der Start rücke, desto aufgeregter werde man. Die Vorfreude unter den Metalfans ist nach zwei Festival-Absagen 2020 und 2021 in der Corona-Pandemie groß. Zuletzt hatte es 2020 eine Internetausgabe des Festivals gegeben. "Endlich wieder normale Leute", sagt Nina Still aus Bayern. "Die Stimmung ist hier einfach einzigartig."

Polizei: "Bislang alles ruhig"

Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass die Verkehrssituation in dem kleinen Ort vor allem am späteren Dienstagnachmittag und auch am Mittwoch angespannt bleiben werde. Er rechnet erneut mit Staus. "Die Leute sind aber entspannt. Es ist aus polizeilicher Sicht bislang alles ruhig."

Fast die Hälfte der Campingplätze belegt

Tausende Heavy-Metal-Fans sind bereits vor Beginn des Heavy-Metal-Festivals eingetroffen. "Die Anreise läuft gut und es werden voraussichtlich bis zum Abend über 50 Prozent der Flächen ausgelastet sein", sagt Festival-Mitveranstalter Thomas Jensen. Das Festival ist mit 75.000 Besuchern seit langem ausverkauft.

"HEWIMETEL" in der Kunst

Instagram-Nutzer "fourfender" schickt Grüße raus an alle auf dem Weg nach Wacken - mit einem Bild seiner sechsjährigen Tochter. Titel des Werkes: "HEWIMETEL".

Polizei und Zoll im Einsatz

Vor den Campingplätzen gibt es auch heute wieder Staus. An einer Zufahrtsstraße sind die Landespolizei und der Zoll im Einsatz: Die Beamten kontrollieren gemeinsam stichprobenartig Fahrzeuge und suchen unter anderem nach Drogen und Waffen.

Viel Trubel im Dorf

Auf der Hauptstraße des Dorfes ist jede Menge los: Während etliche Lastwagen noch Toiletten, Verkaufsstände und anderes Material zum Festivalgelände bringen, feiern die ersten Musikfans schon lautstark. Und natürlich ist auch der Schlachtruf wieder regelmäßig zu hören: "WACKÖÖÖÖÖÖN!"

Kalte erste Nacht

Mit viel Sonnenschein werden die Besucherinnen und Besucher geweckt. Die erste Nacht war mit nur acht Grad Lufttemperatur recht frisch. In den kommenden Tagen (und Nächten) soll es aber wärmer werden.

Erste Party auf dem Campingplatz

Bis zum Abend stauen sich Autos, Lieferwagen und Wohnmobile in den kleinen Straßen der umliegenden Dörfer Gribbohm, Holstenniendorf und Besdorf. Alle wollen auf die Campingplätze. Von dort dröhnt schon laute Musik. "So viele Autos am Montag vor dem Festival habe ich noch nie gesehen", erzählt einer der Anwohner.

Der frühe Vogel... bekommt den Zeltplatz seiner Wahl

Die ersten Festival-Besucher kommen traditionell schon am Sonntag in Wacken an, um möglichst weit vorne stehen zu können. Am Montag dürfen sie endlich aufs Gelände.

Der Bullen-Schädel hängt

Vom 4. bis zum 6. August kommen wieder Zehntausende Metalfans zusammen. Der legendäre Wacken-Schädel hängt schon für sie bereit.

Filmdreh beim Festival

Das Team vom Kieler "Tatort" dreht in Wacken: Für die Folge "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" ermitteln Axel Milberg und Almila Bagriacik auf dem weltgrößten Metal-Festival.

